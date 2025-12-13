De-a lungul timpului, blonda din anturajul lui Florian Coldea, Marina Pandarof, a fost suspectată că ar fi omul de legătură dintre lumea arabă și mafia albaneză. Femeia este însă cercetată pentru trafic de droguri și a recunoscut în fața presei că autoritățile ar fi încercat să-i ascundă dosarul, potrivit Realitatea Plu.

Marina Pandarof susține că procurorul de caz ar fi încercat să o convingă să nu își angajeze un avocat. „Doamna procuror se comporta cu mine efectiv ca și maică-mea: «Vai, ai căzut ca musca în lapte, vai, cum să fac să te ajut, hai să facem cumva să te ajut». Și nu-ți luau avocat, că ești nebună, că nu-ți trebuie, că eventual, dacă îți trebuie, îți dau eu unul din oficiu. Când mi-am luat avocat, doamna procuror mi-a făcut un mare scandal: «Ce, ți-ai permis să-ți iei avocat dacă ți-am zis să nu-ți iei, că nu era nevoie, că ai dat banii pe avocat?»”

În realitate, spun surse judiciare, se încerca ascunderea dosarului în care apărea Pandarof, tocmai pentru că acesta îl viza pe Marius Ușurelu, fost director la compania de apă din Slatina.

Pandarof afirmă că persoane din Slatina i-ar fi transmis că nu are motive de îngrijorare. „Ăștia de la Slatina, venind pe partea cealaltă, îmi spuneau: «Stai liniștită, nu este nimic, este un c**… nu știu ce». Mi-au spus că gata, s-a pensionat doamna procuror, e tot ok.”

Fără nicio reținere, Marina Pandarof recunoaște practic că dosarul său fusese uitat într-un sertar până când dezvăluirile de la Realitatea PLUS l-au readus în atenție. „Până în iunie 2024, când, la presiunile Ancăi Alexandrescu, au scos dosarul.”

Ea susține că a fost manipulată pentru a crede că dosarul dispăruse. „Atât ei, cât și procurorul de caz m-au manipulat în așa fel încât eu să cred că acest dosar nu mai există.” Mai mult, spune că a fost acuzată că reapariția dosarului ar fi legată de asocierea ei cu Florian Coldea: „M-au acuzat că dosarul a reapărut din cauza asocierii cu domnul Coldea și că acesta este motivul pentru care nu au mai putut ține dosarul la sertar.”

Realitatea Plus i-a solicitat Marinei Pandarof explicații despre recentele sale declarații.