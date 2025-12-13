UPDATE 11:10 - Situație critică la Odesa, după cel mai devastator atac rusesc asupra infrastructurii energetice

Situație critică la Odesa, cel mai important oraș-port la Marea Neagră, după ce Rusia a lansat cel mai devastator atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de la declanșarea invaziei, în februarie 2022. Orașul, al treilea ca mărime din Ucraina, nu are lumină, încălzire și apă curentă.

UPDATE 10:00 - Explozii la o rafinarie din Rusia, după un atac cu drone ucrainene

Explozții au fost raportate în noaptea de 13 decembrie în regiunea Saratov din Rusia, în urma unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol.

Guvernatorul regiunii a anunțat pe Telegram că infrastructura civilă a fost avariată și că există victime, fără a preciza numărul acestora. El avertizase anterior că zona se confruntă cu amenințarea unui atac cu drone.

Mai multe canale de Telegram au publicat imagini și filmări realizate de localnici, care par să surprindă explozii la rafinăria din Saratov. The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat autenticitatea loviturii sau declarațiile oficialilor ruși.

Rafinăria din Saratov, deținută de gigantul petrolier de stat Rosneft, se află în sud-vestul Rusiei, la circa 150 km de granița cu Kazahstan și la aproape 600 km est de linia frontului din Ucraina. Instalația are o capacitate de procesare de aproximativ 140.000 de barili pe zi și produce peste 20 de tipuri de produse petroliere.

UPDATE 7:30 - Negocieri cruciale la Bruxelles

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească în acest weekend la Bruxelles cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni pentru a discuta cadrul de pace propus de Washington pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, potrivit Wall Street Journal.

Discuțiile au loc pe fondul presiunilor crescute din partea SUA pentru avansarea negocierilor și al acuzațiilor recente ale președintelui Donald Trump, care susține că Zelenski ar refuza planul american.

Potrivit oficialilor citați de WSJ, la întâlnirile programate pentru 14–15 decembrie vor participa Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Data exactă a discuției la care va participa Zelenski nu era încă stabilită.

Întâlnirea vine după ce Ucraina și partenerii europeni au transmis Washingtonului propriile modificări la planul de pace american, în centrul tensiunilor aflându-se posibile concesii teritoriale.

Moscova cere ca Ucraina să se retragă din estul Donbasului, inclusiv din zone ale regiunilor Donețk și Luhansk pe care Rusia nu a reușit să le cucerească în peste un deceniu de conflict.

Zelenski a declarat pe 8 decembrie că cele mai sensibile puncte aflate în discuție sunt: