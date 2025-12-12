Zelenski: „Am vorbit cu membrii Radei. Aștept să facă propuneri!”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu deputați din Rada Supremă pe tema organizării alegerilor și așteaptă ca aceștia să-și propună perspectivele.

„Astăzi am vorbit cu reprezentanți ai Radei Supreme a Ucrainei. Am vorbit pe fond. Nu voi permite nicio speculație împotriva Ucrainei. Dacă partenerii noștri, inclusiv parteneri-cheie de la Washington, vorbesc atât de mult și atât de specific despre alegeri în Ucraina, despre alegeri în condiții de lege marțială, atunci noi trebuie să oferim răspunsuri juridice ucrainene pentru fiecare întrebare și fiecare dubiu. Nu e ușor, dar presiune asupra noastră e ultimul lucru de care avem nevoie. Aștept membrii parlamentului să propună perspectivele lor.”, a transmis Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Varianta organizării de alegeri a fost respinsă în repetate rânduri de decidenții ucraineni. Potrivit acestora, acest lucru este imposibil din cauza atacurilor aeriene zilnice ale Rusiei. Un alt fapt care îngreunează sever posibilitatea ținerii alegerilor este acela că legea fundamentală a Ucrainei interzice organizarea acestora, atât timp cât țara se află sub lege marțială.

Donald Trump a evidențiat constant faptul că liderul de la Kiev și-a depășit mandatul. Președintele Statelor Unite susține că ucrainenii vor ca războiul să se încheie și i-a cerut lui Zelenski să țină cont de voința poporului.

„Cred că trebuie să fie realist (n.r. Volodimir Zelenski) și mă întreb cât mai durează până vor ține alegeri. Este democrație. A trecut foarte mult timp. Ei n-au mai avut alegeri de foarte mult timp. Pierde o mulțime de oameni. Și este posibil ca oamenii, știi, dacă te uiți la sondaje, aș spune că 82% din oameni cer să fie făcută o înțelegere. Poporul Ucrainean.”, a anunțat Donald Trump, președintele SUA.

Ultimele alegeri prezidențiale din Ucraina au avut loc în 2019, când Volodimir Zelenski a câștigat cu 74,96%.