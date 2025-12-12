Artistul subliniază că Eurovisionul promovează unitate și incluziune, dar acuzațiile asupra Israelului creează un conflict cu aceste valori, concursul fiind folosit pentru a îmbunătăți imaginea statului acuzat de abuzuri. Gestul său, postat pe Instagram, trimite trofeul la sediul UER din Geneva, cu mesajul „trăiește ceea ce susții”.​

„Anul trecut, am câştigat Eurovision şi, odată cu acesta, am câştigat trofeul. Şi chiar dacă sunt extrem de recunoscător comunităţii care înconjoară acest concurs şi pentru tot ceea ce mi-a adus această experienţă ca persoană şi artist, astăzi consider că acest trofeu nu mai are ce căuta pe raftul meu

Concursul a fost folosit în repetate rânduri pentru a atenua imaginea unui stat acuzat de grave abuzuri, în timp ce UER insista asupra caracterului „apolitic” al Eurovisionului. Şi când ţări întregi se retrag din cauza acestei contradicţii, este clar că ceva nu funcţionează deloc.

Protest față de participarea Israelului la ediția de anul viitor: „Am decis să returnez trofeul meu la sediul UER din Geneva”

De aceea am decis să returnez trofeul meu la sediul UER din Geneva. Cu recunoştinţă şi un mesaj clar: trăieşte ceea ce susţii”, a scris Nemo pe pagina lui de Instagram.

Decizia UER din 4 decembrie, confirmând participarea Israelului, a provocat retragerea a cinci țări: Spania (membră Big Five), Irlanda, Slovenia, Țările de Jos și Islanda. Artiști portughezi au anunțat că vor refuza să reprezinte țara dacă câștigă selecția națională.​

Eurovision 2026 se va desfășura la Viena, dar presiunile politice cresc, după ce posturi TV au cerut excluderea Israelului din cauza războiului din Gaza. Președintele israelian Isaac Herzog a salutat decizia UER, afirmând că țara merită reprezentare globală.