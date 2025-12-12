Există un plan ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să fie schimbat, iar în locul său să preia interimatul premierul Bolojan, pentru ca apoi mandatul să fie înaintat celor de la USR.

Interesant este că aceste dezvăluiri apar în condițiile în care trei miniștri USR au fost recent în centrul unor scandaluri uriașe; Ionuț Moșteanu a demisionat în urma controverselor privind studiile sale și informațiile false din CV, Diana Buzoianu este protagonista crizei apei potabile din trei județe, iar reprezentanta USR de la Externe, Oana Țoiu, este percepută drept un obstacol în calea reglementării relațiilor cu Statele Unite și administrația Trump.