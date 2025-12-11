Mulți dintre investitori nu și-au recuperat niciodată banii. Nicolae Popa este una dintre figurile centrale ale scandalului FNI. Acesta este fostul director al Gelsor, societatea care administra fondul. În perioada de vârf a schemei, Popa era responsabil de mecanismele financiare prin care valoarea unităților de fond era manipulată și de modul în care erau gestionate activele investitorilor.

După prăbușirea FNI în anul 2000, Popa a fugit din țară și a fost dat în urmărire internațională. I s-a dat de urmă tocmai în Indonezia, unde ambasador al României era Gheorghe Vîlcu, tatăl lui Dragoș Vîlcu, asociat principal al HARFA Online Publishing SRL, firma din spatele Recorder.

Fostul ambasador Vîlcu a participat la aducerea în țară a lui Nicolae Popa, procedură care de altfel a stârnit un adevărat scandal în presa din România. Procurorii au acuzat-o la acea vreme pe Laura Codruța Kovesi că ar fi primit peste 280.000 de lei de la afaceristul Sebastian Ghiță, bani care aveau legătură cu aducerea în țară a lui Popa.

Cu alte cuvinte, în urma unui aranjament între Gheorghe Vîlcu și Kovesi, extrădarea lui Popa ar fi urmat să fie plătită de Ghiță. Totul, în ciuda faptului că ministrul de Interne și șeful Poliției de la acel moment au aprobat cheltuielile necesare pentru deplasarea a doi polițiști la Jakarta, împreună cu un reprezentant al Parchetului General.

În ciuda distanței dintre România și Indonezia și a lipsei unor proceduri clare, extrădarea lui Popa s-a desfășurat rapid. Sebastian Ghiță este cel care a făcut plângere penală pe numele lui Kovesi și a acuzat-o că l-a pus să plătească biletul de avion al inculpatului. Afaceristul fugar susținea la vremea respectivă că are probe video, însă nu le-a prezentat niciodată.

”Noi am solicitat printr-o cerere de asistență judiciară audierea lui Popa Nicolae”, spunea Laura Codruța Kovesi.

Aducerea în țară a lui Nicolae Popa din 2011 a fost făcută cu un avion al lui Ion Țiriac. Presa vremii a scris că operatorul de zbor a fost ales dintre trei ofertanți, pe criteriul prețului cel mai mic. Valoarea a fost de peste 234.000 de lei pentru tur și retur.

”Noi sperăm să finalizăm cât mai repede, dar finalitatea anchetei depinde într-un fel și de timpul care va fi necesar pentru soluționarea extrădării sau măcar pentru audierea lui Popa Nicolae în Indonezia”, a mai afirmat fosta șefă DNA.

Analiștii au fost de părere că s-a lucrat neobosit la extrădarea lui Popa tocmai pentru că acesta era un martor cheie în procesul lui Sorin Ovidiu Vîntu. De aceea, speculațiile cu privire la o serie de „intervenții la nivel înalt” s-au amplificat în acea perioadă, iar numeroase voci au spus că au avut loc diferite interferențe în justiție.

Coincidență sau nu, unul dintre prietenii online ai lui ambasadorului Gheorghe Vîlcu, implicat în extrădare, este chiar fostul șef SIE Silviu Predoiu. De altfel, istoria sa se aseamănă cu cea a familiei Vîlcu, pentru că acesta a acționat sub acoperire diplomatică.