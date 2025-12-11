UPDATE 10:30 - Ucraina ar fi lovit cu drone Sea Baby o nava fantomă a Rusiei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier aparținând „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Neagră, pe 10 decembrie, avariind critic nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Petrolierul, identificat ca Dashan, sub pavilionul Comorelor, se îndrepta cu viteză mare spre terminalul portuar rusesc Novorossiisk.

VIDEO

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile privind atacul sau amploarea pagubelor.

UPDATE 9:30 - Explozie și incendiu lângă una dintre cele mai mari fabrici din Rusia

Un atac cu drone a provocat un incendiu de proporții lângă uzina chimică Acron din orașul rusesc Veliky Novgorod, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit autorităților regionale și relatărilor din presa locală, relatează Mediafax.

Mai multe canale de monitorizare și publicații locale au transmis că un atac cu drone a declanșat un incendiu vizibil din diferite zone ale orașului.

UPDATE 8:30 - Rusia anunță că a doborât noaptea trecută 287 de drone ucrainene

Rusia a anunţat joi că a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene, una dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în aproape patru ani de ofensivă rusă.

Dintre aceste drone „interceptate şi doborâte” de apărarea antiaeriană rusă, 32 se îndreptau spre Moscova, a precizat Ministerul Apărării rus într-un comunicat pe Telegram, potrivit AFP.

UPDATE 8:00 - Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat pe 10 decembrie un nou proiect de lege privind cheltuielile pentru apărare, în valoare de 900 de miliarde de dolari, care include și ajutor militar pentru Ucraina.

Proiectul menține multe dintre politicile de securitate națională ale președintelui american Donald Trump, dar impune limite asupra capacității sale de a reduce numărul trupelor americane din Europa și de a restrânge sprijinul pentru Kiev.

Legea reautorizează utilizarea Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), un program condus de Pentagon care furnizează arme Ucrainei prin contracte cu companii americane de apărare. Documentul prevede că Ucraina va primi 400 de milioane de dolari anual prin USAI în anii fiscali 2026 și 2027.

UPDATE 7:00 - Rusia a atacat în noaptea de 11 decembrie orașul ucrainean Kremenciuk, din regiunea Poltava, cu un baraj de rachete și drone.

Kremenciuk, situat pe malurile râului Nipru, se află la aproximativ 250 de kilometri sud-est de Kiev.

Forțele Aeriene au raportat peste noapte că Rusia a lansat valuri de drone asupra orașului. Armata a emis și o avertizare privind rachete balistice, cel puțin trei rachete fiind lansate asupra Kremenciukului. La scurt timp după aceea, au fost raportate explozii în oraș.

Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după ce Rusia a lansat pe 7 decembrie un atac combinat masiv asupra Kremenciukului, care a avariat mai multe instalații energetice.