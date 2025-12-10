Imagini șocante pe o autostradă din Florida
Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord.
Pe imagini se vede exact clipa în care aeronava pierde altitudine, lovește mașina în mers și rămâne blocat pe șosea.
Șoferul mașinii, o femeie în vârstă de 57 de ani a scăpat cu viață ca prin minune și a ajuns la spital.
'OH MY GOODNESS': A small plane crashes into a car on a Florida highway after reportedly losing engine power, dash cam video shows.— Fox News (@FoxNews) December 10, 2025
The driver of the car, a 57-year-old woman, suffered minor injuries and was taken to the hospital. pic.twitter.com/YA3vCyLUiR