Avion prăbușit pe autostradă peste o mașină

Imagini șocante care au fost filmate pe o autostradă din Florida. Un avion de mici dimensiuni a aterizat peste o mașină în mers.

Imagini șocante pe o autostradă din Florida

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord.

Pe imagini se vede exact clipa în care aeronava pierde altitudine, lovește mașina în mers și rămâne blocat pe șosea.

Șoferul mașinii, o femeie în vârstă de 57 de ani a scăpat cu viață ca prin minune și a ajuns la spital.