Acordul de pace dintre Rusia și Ucraina începe să prindă contur! Potrivit Washington Post, au fost stabilite câteva dintre punctele-cheie ale unei astfel de înțelegeri. Printre acestea se numără garanții de securitate similare cu Articolul 5 al NATO, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și realizarea unei zone demilitarizate. Totuși, discuțiile dintre părțile implicate devin tot mai tensionate. Președintele Donald Trump a declarat că oamenii lui Zelenski sunt de acord cu propunerea SUA, dar l-a criticat pe liderul de la Kiev pentru că nu a citit-o. În paralel, omul de încredere al lui Vladimir Putin lansează un avertisment dur către Europa. Potrivit acestuia, Rusia este gata să răspundă la orice fel de pas ostil din partea Occidentului.