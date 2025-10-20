Potrivit autorităților locale, două persoane care se aflau în vehiculul de la sol au murit pe loc, iar cei patru membri ai echipajului aeronavei au fost salvați și transportați de urgență la spital. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:50 dimineața (ora locală), aeronava venind din Dubai.

Avion închiriat de la Emirates, fără marfă la bord

ACT Airlines, compania care opera zborul, închiriase aeronava de la transportatorul aerian Emirates, unul dintre cei mai mari operatori de zboruri lung-curier din lume. Reprezentanții Emirates au confirmat că aparatul, înregistrat sub zborul EK9788, era închiriat cu echipaj complet, adică furnizorul asigura și întreținerea, echipajul și asigurarea aeronavei.

De asemenea, Emirates a precizat că la momentul accidentului nu se afla nicio marfă la bord.

Aeronava, ruptă în două lângă digul aeroportului

Posturile locale de televiziune au difuzat imagini dramatice de la locul accidentului. În ele se vede avionul parțial scufundat, cu botul și cabina de pilotaj vizibile deasupra apei, în timp ce coada pare complet desprinsă. Aeronava s-a oprit la mică distanță de digul care delimitează zona de nord a aeroportului.

Operațiunile de salvare au fost lansate imediat, iar echipele de intervenție au acționat pentru recuperarea echipajului și pentru limitarea scurgerilor de combustibil în mare.

Pista nordică, închisă după accident

Accidentul a avut loc pe pista nordică a Aeroportului Internațional Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate noduri aeriene din Asia. Autoritățile au închis complet pista afectată, în timp ce celelalte două piste rămân operaționale, pentru a evita blocarea traficului aerian.

Ancheta privind cauzele accidentului este în curs de desfășurare. Poliția și autoritatea pentru aviație civilă din Hong Kong colaborează pentru a stabili dacă impactul cu vehiculul de la sol a fost cauzat de o eroare umană, o defecțiune tehnică sau o problemă de coordonare în turnul de control.