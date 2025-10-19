O aeronavă de tip IAK-52, aflată în dotarea Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc din județul Buzău, a fost implicată într-un incident, echipajul de bord format din doi militari, instructor și elev, fiind în afara oricărui pericol.

Potrivit unor surse militare, în timpul zborului de instrucție, echipajul ar fi executat o manevră de acrobație, iar trenul de aterizare nu a funcționat optim. În cele din urmă, aeronava a aterizat pe iarbă.

„Joi, 16 octombrie 2025, o aeronavă IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc, a fost implicată într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție. Echipajul de la bordul aeronavei era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă”, au transmis prin intermediul unui comunicat de presă Forțele Aeriene Române.



Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus deschiderea unei anchete.

„Conform procedurilor standard în aceste situații, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului”, precizează conducerea aviației militare.