Opoziția se pregătește să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și există posibilitatea ca aceasta să fie susținută inclusiv de Partidul Social Democrat (PSD).

Surse politice din interiorul PSD spun că ar fi fost luată în calcul, ca scenariu de ultimă instanță, susținerea unei astfel de moțiuni dacă premierul Ilie Bolojan ar refuza să își dea demisia din funcție. În acest context, votul social-democraților ar putea deveni decisiv pentru soarta Guvernului Bolojan.

Partidele din opoziție, inclusiv Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), au început deja strângerea de semnături necesare pentru inițierea moțiunii de cenzură, care ar urma să fie depusă în Parlament, la începutul lunii mai.

Dacă o astfel de moțiune ar fi depusă și ar trece de votul Parlamentului, Guvernul ar urma să fie demis, iar procesul politic ar intra într-o nouă etapă de negocieri pentru formarea unui Executiv.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial de toate părțile implicate, iar scenariul rămâne unul condiționat de evoluțiile politice și de poziționarea finală a partidelor în Parlament.