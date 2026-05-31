Nicușor Dan, mesaj de Ziua Rezervistului Militar: „Onorăm loialitatea și sacrificiile cadrelor militare în rezervă și retragere”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, în care a subliniat rolul esențial al rezerviștilor în apărarea țării și în consolidarea parteneriatelor strategice ale României.

Președintele României, Nicușor Dan, a marcat Ziua Rezervistului Militar printr-un mesaj public adresat cadrelor militare în rezervă și în retragere, evidențiind contribuția lor la securitatea națională și la prestigiul Armatei României.

„Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul și sacrificiile făcute în slujba țării de către toate cadrele militare în rezervă și în retragere”, a transmis șeful statului.

Acesta a subliniat că actualul context internațional este marcat de provocări majore.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global”, a afirmat Nicușor Dan. În acest sens, președintele a afirmat că „alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare”.

Nicușor Dan a evidențiat și rolul rezerviștilor în cadrul alianțelor internaționale.

„Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari”, a arătat șeful statului.

Adresându-se militarilor în rezervă și în retragere, președintele a subliniat contribuția lor în misiunile internaționale: „Aveți respectul și aprecierea României pentru modul în care ați purtat cu cinste și onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din țară sau în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri, în Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa și Asia.”

Șeful statului a menționat, de asemenea, că rezerviștii rămân repere morale și profesionale pentru generațiile tinere.

„Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă și curaj, reprezentați un exemplu demn de urmat”, a spus Dan.

Președintele a transmis urări și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere, exprimându-și încrederea că aceștia vor continua să sprijine militarii activi și rezerviștii voluntari.

„Vă doresc tuturor multă sănătate și bucurii alături de cei dragi! La mulți ani!”, a conchis Nicușor Dan.