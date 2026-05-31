Israel anunță capturarea Fortăreței Beaufort din sudul Libanului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană a cucerit Fortăreața medievală Beaufort din sudul Libanului, în cadrul extinderii operațiunilor împotriva Hezbollah.

”Sub conducerea premierului (Benjamin) Netanyahu şi sub conducerea mea”, armata israeliană ”şi-a extins operaţiunile în Liban, a traversat fluviul Litani şi a a cucerit creasta Beaufort, unul dintre cele mai importante puncte strategice în apărarea localităţilor din Galilea (nordul Israelului) şi apărarea securităţii militarilor noştri”, a anunţat pe Telegra, Katz.

Forţele israeliene au folosit Fortăreaţa medievală Beaufort, construită în secolul al XIII-lea, ca bază în timpul ocupaţiei sudului Libanului timp de 20 de ani, care s-a încheiat în 2000.

Fortăţeaţa domină sudul Libanului.

”La 44 de ani de la Bătălia erorică de la Beaufort şi în această zi de comemorare a militarilor căzuţi în Primul Război din Liban (1982)”, militarii ”au revenit pe vârful Beaufort şi au ridicat din nou pe el steagul Israelului”, anunţă ministrul israelian al Apărării.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a publicat pe X o fotografie în care apar militari israelieni mărşăluind la fortăreaţă.

Imagini AFP surprindeau duminică steagul israelian fluturând deasupra fortăreţei în timp ce tiruri de artilerie răsunau şi se ridica fum în jur.