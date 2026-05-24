Criticul de film al The Guardian, critici dure după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Cannes

Decizia juriului de la Cannes e pusa sub semnul intrebării de criticul unei mari publicații străine. Premiul primit de Cristian Mungiu pentru filmul Fjord este contestat de criticul publicației The Guardian. Acesta a scris că decizia juriului a fost o greșeală. În paralel, Cristian Mungiu a fost acuzat că ar face propagandă reacționară, doar pentru că a ales să spună povestea unei familii căreia autoritățile norvegiene i-au luat copiii. După decernarea premiilor, Mungiu a spus că filmul este o pledoarie pentru empatie într-o societate din ce în ce mai fracturată.

Cea mai dură reacție a venit din partea publicației The Guardian. Criticul Peter Bradshaw a susținut că juriul Festivalului de la Cannes a greșit când i-a acordat lui Cristian Mungiu premiul Palm d'Or. Acesta a scris că cel care ar fi trebuit să câștige era regizorul rus Andrey Zvyagintsev, care s-a aflat pe locul doi și a primit Marele Premiu.

Cristian Mungiu a răspuns criticilor și a transmis că în foarte multe dintre societățile progresiste, ideea că poți azi să pui cumva măcar în discuție, nu la îndoială, dacă poți să pui în discuție ceea ce se constituie norma zilei e un pic de neconceput. Renumitul regizor a mai adăugat că putem progresa doar atunci când ne îndoim despre orice și punem lucrurile în discuție.

Noul film al lui Cristian Mungiu i-a adus pentru a doua oară premiul suprem de la Cannes - Palme d’Or. Prima oară regizorul a fost premiat în anul 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și două zile, o descriere dureroasă a poveștii nașterilor în perioada comunistă.

Filmul „Fjord”, inspirat din cazul familiei Bodnariu și cel care i-a adus premiul la Cannes a devenit unul dintre cele mai controversate pelicule. Filmul urmărește drama unei familii româno-norvegiene care a rămas fără cei cinci copii după ce au fost luați de autorități în 2015. Părinții au fost atunci că aplică metode de disciplină considerate violente.

Mulți critici de film l-au acuzat pe regizorul Cristian Mungiu de „propagandă reacționară”.