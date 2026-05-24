O cântăreață de muzică populară de 17 ani a murit înainte de spectacol. A făcut AVC

O cântăreață de muzică populară a murit subit la doar 17 ani după ce a suferit un AVC chiar înainte de a urca pe scenă. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o s-au rugat neîncetat pentru o minune, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și i-au declarat decesul după două săptămâni în care a stat în comă. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Drama familiei a început în urmă cu două săptămâni când Andreea a suferit un atac vascular cerebral chiar înainte de a urca pe scenă unde urma să țină un concert.

De la festival a ajuns la spitalul din Buzău, iar apoi la spitalul „Grigore Alexandrescu” din București unde a fost operată. Medicii au transmis familiei că doar o minune o poate readuce pe Andreea pe scenă. Întreaga familie și toți apropiații au făcut apeluri repetate la rugăciune pe rețelele de socializare, însă, din păcate, Andreea nu a mai putut fi salvată.

Andreea Micu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” din Buzău și membră a unui ansamblu de dansuri populare din Mânzălești. Moștenise dragostea pentru folclor din familie, fiind nepoata interpretului de muzică populară Cristian Micu, alături de care urcase de multe ori pe scenă.

Bunicul a fost și cel care a dat cumplita veste pe pagina de Facebook. „Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”, a scris bunicul Andreei.

Familia se pregătește acum de înmormântare. Pe pagina de Facebook au curs sute de mesaje de adio.