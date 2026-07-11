Alertă în Capitală: Bărbat înarmat cu un cuțit, imobilizat de polițiști într-o stație de autobuz din Sectorul 4

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 iul. 2026, 12:43

Intervenție de urgență a polițiștilor bucureșteni vineri dimineață, în Sectorul 4. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, înarmat cu un obiect tăietor-înțepător, a fost imobilizat și încătușat după ce a început să amenințe trecătorii și copiii aflați într-o stație de autobuz.

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