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Actual· 2 min citire
Alertă în Capitală: Bărbat înarmat cu un cuțit, imobilizat de polițiști într-o stație de autobuz din Sectorul 4
Foto/Arhivă
Intervenție de urgență a polițiștilor bucureșteni vineri dimineață, în Sectorul 4. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, înarmat cu un obiect tăietor-înțepător, a fost imobilizat și încătușat după ce a început să amenințe trecătorii și copiii aflați într-o stație de autobuz.
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