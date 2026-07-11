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Alertă în Capitală: Bărbat înarmat cu un cuțit, imobilizat de polițiști într-o stație de autobuz din Sectorul 4

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 iul. 2026, 12:43

Intervenție de urgență a polițiștilor bucureșteni vineri dimineață, în Sectorul 4. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, înarmat cu un obiect tăietor-înțepător, a fost imobilizat și încătușat după ce a început să amenințe trecătorii și copiii aflați într-o stație de autobuz.

Incidentul a avut loc pe 10 iulie 2026, în jurul orei 07:30. Polițiștii Secției 14 au fost alertați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la prezența unui individ extrem de agresiv, care genera panică în rândul persoanelor ce așteptau mijloacele de transport în comun, printre care se aflau și minori.

Mobilizare rapidă și imobilizare în condiții de siguranță

Echipaje din cadrul Secțiilor 14 și 26 de Poliție s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a neutraliza amenințarea. La sosirea agenților, bărbatul de 34 de ani încă ținea în mână arma albă.

Pentru a preveni o tragedie și a proteja cetățenii din zonă, polițiștii au acționat prompt, trecând direct la imobilizarea și încătușarea suspectului. Reprezentanții Poliției Capitalei au precizat că intervenția a fost realizată gradual și proporțional cu riscul, fiind folosite mijloacele din dotare conform prevederilor legale.

Agresorul, internat la Psihiatrie

După ce a fost încătușat, bărbatul a fost condus inițial la sediul Secției 14 Poliție, cazul fiind preluat ulterior de Brigada de Poliție pentru Transport Public în vederea continuării cercetărilor.

Având în vedere starea de degradare psihică și comportamentul manifestat, suspectul a fost transportat sub escortă și internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Din fericire, datorită reacției rapide a forțelor de ordine, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.

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