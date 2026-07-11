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IMAGINILE ZILEI. Autospecială de jandarmerie, împinsă „la mână”, într-o intersecție din Alexandria VIDEO
Duba de jandarmi împinsă la mână, în Alexandria. Foto/Captură video
Publicat11 iul. 2026, 07:05
SursăRealitatea PLUS
Dotările precare ale structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ies din nou la iveală, de această dată în județul Teleorman. Un echipaj de jandarmi a oferit imagini demne de cascadorii râsului – dar cu un puternic gust amar – vineri seară, după ce autospeciala cu care se deplasau s-a defectat în mijlocul unei intersecții intens circulate din municipiul Alexandria.
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