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Intervenție contracronometru la Buzău, după ce s-au semnalat scurgeri de gaze într-un imobil | VIDEO
Bloc din Buzău evacuat din cauza unor scurgeri de gaze. Foto/stiridebuzau
O intervenție contracronometru a pompierilor a avut loc noaptea trecută pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Buzău. Din cauza emisiilor suspecte de gaz, autoritățile au evacuat preventiv locatarii unui bloc, întreaga zonă fiind securizată până când specialiștii au eliminat riscul unei explozii.
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