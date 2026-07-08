Dacia Striker, prezentată oficial. Cel mai lung model din istoria mărcii va costa sub 25.000 de euro | Foto/VIDEO

Dacia își forțează limitele și atacă segmentul compact cu noul Striker, cel mai lung model din istoria mărcii, dezvăluit oficial la Milano. Cu o lungime record de 4,62 metri și o siluetă hibridă ce îmbină versatilitatea unui break, robustețea unui SUV și eleganța unei berline, noul model reprezintă pariul strategic al constructorului pentru a fura clienți de la mărcile occidentale mai scumpe.
Dacia continuă să își extindă orizonturile în segmentul compact și aduce în lumina reflectoarelor noul Striker, cel mai lung model din istoria mărcii. Fabricat în Turcia, acest automobil inedit promite să redefinească standardele de spațiu și accesibilitate. Cu un preț de pornire estimat în jurul a 23.000 de euro și o lansare oficială a comenzilor programată pentru toamna acestui an, Striker își propune să cucerească acei clienți europeni care caută alternative la SUV-urile tradiționale.
O siluetă unică: Între SUV, break și berlină
Dacia Striker nu seamănă cu niciun alt model din gamă, beneficiind de un design propriu, fără panouri de caroserie împrumutate. Mașina propune o fuziune interesantă între trei lumi auto distincte: postura robustă a unui SUV, dinamismul unei berline și caracterul practic al unui break.
Deși este mai lată decât Duster și Bigster, linia caroseriei rămâne suplă și aerodinamică, având un coeficient aerodinamic de 0,29 și o înălțime redusă de doar 1,53 metri. Cu toate acestea, spiritul practic nu a fost sacrificat: garda la sol este una generoasă, măsurând 19 centimetri pentru versiunile cu tracțiune față și 20 de centimetri pentru varianta 4x4. Paleta de culori aduce și ea noutăți în portofoliul mărcii, prin nuanțele Frost Green și Cosmic Blue.
Premieră tehnologică la interior și finisaje rafinate
Habitaclul noului Striker marchează un salt calitativ major pentru constructorul de la Mioveni. Materialele ecologice precum Starkle (plastic reciclat) și tapițeria lavabilă MicroCloud sunt completate de o planșă de bord structurată pe trei niveluri.
Cea mai spectaculoasă noutate este instrumentarul digital Light Visio. Acesta folosește un sistem de oglindire ingenios, unde ecranul montat orizontal proiectează informațiile direct în câmpul vizual al șoferului, funcționând similar unui head-up display avansat. Pe lângă ecranul central de 10,1 inchi disponibil standard, Striker plusează la capitolul confort cu dotări opționale premium: plafon panoramic din sticlă, scaun pentru șofer cu reglaj electric, încălzire în volan și scaune, dar și un hayon electric inteligent, care se deschide automat când simte cheia în apropiere.
Portbagaj inteligent și sisteme de siguranță de ultimă generație
Cu un volum de 600 de litri, portbagajul este optimizat pentru confortul pasagerilor de pe bancheta din spate în timpul călătoriilor lungi. Dacia a integrat soluții extrem de practice, cum ar fi o poliță articulată în două părți și o podea modulară ce poate fi separată în trei secțiuni reversibile, una dintre fețe fiind acoperită cu material lavabil. Tot în premieră, mașina primește proiectoare cu direcție variabilă, care urmăresc unghiul volanului în viraje.
La capitolul siguranță, pachetul standard include frânare automată de urgență (cu detectarea tuturor participanților la trafic, de la pietoni la motocicliști), asistență la menținerea benzii, recunoașterea semnelor de circulație și pilot automat adaptiv. Opțional, clienții pot alege pachetul ADAS avansat, care aduce monitorizarea unghiului mort, cameră multi-view și frânare automată la mersul înapoi sau în intersecții.
Motoare complet electrificate și o versiune inovatoare 4x4
Sub capotă, Dacia Striker mizează exclusiv pe tehnologii hibride, oferind trei variante de motorizare adaptate pentru o masă totală de aproximativ 1.400 de kilograme:
Mild Hybrid-G 140 (Benzină + GPL): Un motor de 1,2 litri în trei cilindri, echipat cu un sistem mild-hybrid de 48V și o baterie de 0,8 kWh. Oferă 140 CP și vine cu transmisie manuală sau automată.
Full Hybrid 155: Sistem preluat de la Bigster, compus dintr-un motor pe benzină de 1,8 litri (109 CP), două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh și o cutie de viteze automată electrificată.
Hybrid 150 4x4: Versiunea de top, de 150 CP, combină motorul mild-hybrid de 1,2 litri pe puntea față (cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte) cu un motor electric de 31 CP pe puntea spate. Tracțiunea integrală se activează automat până la 140 km/h, iar șoferul are la dispoziție cinci moduri de rulare (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Off-Road) și funcția Hill Descent Control.
Patru versiuni de echipare și un preț sub cel al lui Bigster
Gama Striker va fi structurată în patru niveluri de echipare bine definite. Versiunea de bază, Essential, oferă dotările de siguranță obligatorii, aer condiționat manual și ecranul de 10,1 inchi. Expression plusează cu jante de aliaj, climatizare bi-zonă și frână de mână electrică. Versiunea Extreme aduce accente outdoor, tapițerie MicroCloud și sistemul de navigație Media Nav Live, în timp ce echiparea de top Journey se concentrează pe confortul absolut, oferind scaune încălzite și hayonul electric.
Deși este cel mai lung model Dacia, Striker va fi poziționat în gamă sub prețul lui Bigster. Conducerea mărcii explică această strategie prin faptul că, în segmentul compact, SUV-urile tradiționale rămân cele mai scumpe produse, în timp ce Striker țintește restul de 40% din piață – clienții europeni care își doresc spațiu și rafinament, fără formele masive ale unui SUV clasic.