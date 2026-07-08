Dacia Striker, prezentată oficial. Cel mai lung model din istoria mărcii va costa sub 25.000 de euro | Foto/VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 17:31

Dacia își forțează limitele și atacă segmentul compact cu noul Striker, cel mai lung model din istoria mărcii, dezvăluit oficial la Milano. Cu o lungime record de 4,62 metri și o siluetă hibridă ce îmbină versatilitatea unui break, robustețea unui SUV și eleganța unei berline, noul model reprezintă pariul strategic al constructorului pentru a fura clienți de la mărcile occidentale mai scumpe.

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