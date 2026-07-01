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Furtună violentă în Bulgaria: capitala Sofia, inundată în câteva minute - VIDEO

Copaci doborâți de vânt (meteobalkans)

Copaci doborâți de vânt (meteobalkans)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 19:01

Furtuni puternice și ploi torențiale au lovit Bulgaria miercuri după-amiază. În capitala Sofia, ploile torențiale, vijeliile și grindina au provocat inundații și au doborât copaci în mai multe cartiere.

Ploile abundente au acoperit în câteva minute zonele joase ale Sofiei, potrivit presei bulgare. Traficul a fost perturbat, după ce mai multe pasaje subterane, bulevarde și zone cu drenaj deficitar au fost inundate.

La fel ca în București, fenomenul a fost amplificat de intensitatea extremă a precipitațiilor, concentrate într‑un interval de doar câteva zeci de minute.

Meteorologii bulgari avertizează că în vestul și centrul Bulgariei persistă condiții pentru precipitații intense, furtuni și grindină.

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