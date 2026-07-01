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Vremea· 1 min citire
Furtună violentă în Bulgaria: capitala Sofia, inundată în câteva minute - VIDEO
Copaci doborâți de vânt (meteobalkans)
Furtuni puternice și ploi torențiale au lovit Bulgaria miercuri după-amiază. În capitala Sofia, ploile torențiale, vijeliile și grindina au provocat inundații și au doborât copaci în mai multe cartiere.
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