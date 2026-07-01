Inundații în București. Apa Nova: În 10 ore a plouat aproape cât într-o lună, iar canalizarea a preluat un debit uriaș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:11

Bucureștiul a fost lovit de ploi extrem de puternice, iar în doar 10 ore a căzut aproape cât într-o lună întreagă. Potrivit Apa Nova, de marți seară, de la ora 19:00, până miercuri dimineață, la ora 05:30, cantitatea medie de precipitații înregistrată în Capitală a fost de 69,90 l/mp. Această valoare reprezintă peste 92% din media lunară multianuală pentru luna iunie, calculată la Stația București-Filaret, unde media este de 75,9 l/mp.

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