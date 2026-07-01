Inundații în București. Apa Nova: În 10 ore a plouat aproape cât într-o lună, iar canalizarea a preluat un debit uriaș

Bucureștiul a fost lovit de ploi extrem de puternice, iar în doar 10 ore a căzut aproape cât într-o lună întreagă. Potrivit Apa Nova, de marți seară, de la ora 19:00, până miercuri dimineață, la ora 05:30, cantitatea medie de precipitații înregistrată în Capitală a fost de 69,90 l/mp. Această valoare reprezintă peste 92% din media lunară multianuală pentru luna iunie, calculată la Stația București-Filaret, unde media este de 75,9 l/mp.
Bucureștiul, lovit de ploi abundente în doar câteva ore
Ploile au afectat întreaga suprafață a Municipiului București, însă cele mai mari probleme au fost în zonele de centru și nord. În unele părți ale Capitalei, cantitățile de apă înregistrate au atins sau chiar au depășit frecvența de apariție de 1 la 100 de ani.
Fenomenul a venit după mai multe avertizări succesive de vreme severă. În total, au fost emise 11 prognoze și avertizări, inclusiv coduri portocaliu și roșu, care au anunțat instabilitate atmosferică puternică și ploi abundente.
De la începutul lunii iunie și până la momentul producerii fenomenelor severe, cantitatea cumulată de precipitații a ajuns la 119,5 l/mp. Aceasta înseamnă peste 157% din media multianuală aferentă lunii iunie.
Aproape cât plouă într-o lună, în numai 10 ore
Cantitatea medie de precipitații căzută în Capitală în intervalul 30 iunie, ora 19:00, 1 iulie, ora 05:30, a fost de 69,90 l/mp. Raportat la media lunară multianuală pentru luna iunie, de 75,9 l/mp, valoarea reprezintă peste 92%.
Practic, în doar câteva ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate de apă care se înregistrează, în mod obișnuit, într-o lună. Acest lucru a pus presiune majoră pe sistemul de canalizare și a dus la acumulări de apă în mai multe zone ale orașului.
Cele mai afectate puncte au fost cele unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari într-un timp scurt, iar apa nu a mai putut fi preluată rapid de infrastructura existentă.
Debitul prin canalizare, comparabil cu cel al unor râuri mari
Apa Nova a transmis că, în timpul ploilor abundente, prin sistemul de canalizare al Capitalei a trecut, la momentul de vârf, un debit de peste 208 metri cubi pe secundă.
Compania a comparat această valoare cu debitul mediu al unor râuri mari precum Olt, Mureș sau Siret. Comparația arată cât de mare a fost presiunea pusă pe rețeaua de canalizare în timpul fenomenelor meteo severe.
Totodată, volumul tranzitat prin Caseta de Ape Uzate a depășit 4,3 milioane de metri cubi. În aceste condiții, intervențiile echipelor din teren au vizat atât evacuarea apei acumulate, cât și verificarea zonelor unde exista risc de blocaj sau acumulare.
Apa Nova a suplimentat echipele de intervenție
În urma inundațiilor din București, Apa Nova a anunțat că a suplimentat echipele operaționale și echipamentele de intervenție. Compania a mobilizat în teren 36 de hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și 212 specialiști.
Echipele au intervenit pentru degajarea apei acumulate în zonele afectate, dar și pentru verificarea stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere. De asemenea, au fost făcute controale pe bulevardele principale și în zonele cunoscute pentru riscul de acumulare a apei.
Au fost verificate și nodurile hidrotehnice, în contextul în care debitul de apă a fost foarte mare, iar rețeaua a fost solicitată intens pe durata ploilor.
Sute de apeluri și sesizări după ploi
În intervalul 30 iunie, ora 19:07, 1 iulie, ora 08:00, Apa Nova a înregistrat 724 de apeluri în Call Center. Dintre acestea, 660 au fost deja rezolvate.
În paralel, compania a gestionat și sesizările transmise de autorități. Au fost înregistrate 115 cazuri privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 au fost rezolvate până la această oră.
Numărul mare de apeluri arată amploarea problemelor provocate de ploaia torențială, mai ales în zonele unde apa s-a acumulat rapid pe carosabil, în pasaje sau în apropierea unor obiective importante.
Intervenții în Pasajul Jiului, Pasajul Mihai Bravu și zona Depoului Progresului
La această oră, echipele Apa Nova București continuă intervențiile în teren pentru degajarea apei în zonele și obiectivele încă afectate.
Printre punctele unde se acționează se află Pasajul Jiului, Pasajul Mihai Bravu și zona Depoului Progresului. Aceste zone au rămas afectate după ploile abundente care au lovit Capitala în cursul nopții.