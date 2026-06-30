Bucureștiul, lovit de 4 episoade de vreme severă. Au fost emise mesaje RO‑Alert de COD PORTOCALIU și ROȘU, iar numeroase zone au fost inundate – FOTO & VIDEO

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite marți seară de patru episoade succesive de vreme severă. Meteorologii au emis avertizări succesive COD galben, portocaliu și roșu, iar reprizele de ploaie au transformat Capitala într-un adevărat lac, inundând numeroase artere rutiere și făcând traficul aproape impracticabil. Rafalele puternice de vânt au doborât numeroși copaci în mai multe cartiere, provocând blocaje temporare și intervenții ale echipelor de urgență.
UPDATE 23:30 - Cartierul Colentina este complet blocat.
„Până la ora 23.30, la nivelul Bucureşti-Ilfov am preluat 500 de solicitări, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase. În acest moment, alte 400 de solicitări primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte, până la soluţionarea tuturor cazurilor”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.
UPDATE 23:10 - Autoritățile au emis o nouă alertă de cod PORTCOCALIU, în București, valabilă între 23:20 și 00:30. Sunt anunțate căderi de grindină și vijelii puternice.
UPDATE - Intervenții ISU Bucuresti-Ilfov pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice:
Bulevardul Magheru - acoperis desprins
Soseaua Gherase - copac cazut
Str Matei Basarab - copac cazut
Blvdul Ghica Tei - copac cazut
Str. Jean Alexandru Steriadi - copac cazut
Aleea Niculitel - copac cazut
Str Ciuca Stefan - copac cazut
Str Traian - copac cazut
Str Mantuleasca - copac cazut
Str Mihai Eminescu - copac cazut
Str Soveja - copac cazut
Str Precupetii Vechi - inundatie demisol
Str Stoica Stefan - panou publicitar
Str Petre Antonescu - copac cazut
Str Olari - copac cazut
Str Cusovaț - copac pe auto
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Str Focsani - copac cazut pe teava de gaze
Str Dorbun - copaci cazuti pe strada
Splaiul Unirii 45 - copac cazut pe strada
Sos Andronache - copac cazut
Blvd Marasti - copac cazut
Str Romulus - copac cazut
Str Amurgului - copac cazut
Str Vlahuta Alexandru - copac pe auto
Str Olari - copac cazut
Blvd Mircea Voda - copac cazut pe doua auto
Str Toporasi - copac cazut
Str Musatinilor - copac si stalp cazut
Str Semanatorului - copac cazut
Str Ardeleni - stalp cazut
Str Jandarmeriei - stalp cazut
Str Onciu Dimitrie - copac cazut
Str George Calinescu - copac cazut
Str Prometeu - copac cazut
Str Ctin Radulescu Motru - copac cazut pe auto
Calea Ferentari - copaci cazuti
Stra Lanariei - copac cazut
Str Glicinelor - copac cazut
Blvd Schitu Magureanu - copac pe auto
Str Corbu Nicolae - copac cazut
Str Locusteanu Alexandru - copac cazut
În urma fenomenelor meteo severe, au fost înregistrate numeroase intervenții ale pompierilor pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de vânt.
ANM a emis cod galben de furtuni pentru București
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Galben, valabilă între orele 19:30 și 21:15, pentru municipiul București.
Meteorologii au avertizat asupra producerii următoarelor fenomene:
vijelii cu rafale de 50-60 km/h;
averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp;
frecvente descărcări electrice;
posibilă grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.
După orele de caniculă, norii s-au dezvoltat rapid, iar în multe cartiere ploaia a căzut cu intensitate foarte mare, reducând vizibilitatea și îngreunând traficul.
„Fumul de ploaie”, fenomen spectaculos după asfaltul încins
În mai multe zone din Capitală a fost observat fenomenul denumit popular „fum de ploaie”.
Acesta apare atunci când precipitațiile reci cad peste suprafețe încălzite puternic de temperaturile ridicate. Contactul dintre asfaltul încins și apa de ploaie produce evaporarea rapidă a apei, rezultând o ceață densă la nivelul solului, care poate crea impresia că străzile sunt acoperite de fum.