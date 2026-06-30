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Bucureștiul, lovit de 4 episoade de vreme severă. Au fost emise mesaje RO‑Alert de COD PORTOCALIU și ROȘU, iar numeroase zone au fost inundate – FOTO & VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 01:20

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite marți seară de patru episoade succesive de vreme severă. Meteorologii au emis avertizări succesive COD galben, portocaliu și roșu, iar reprizele de ploaie au transformat Capitala într-un adevărat lac, inundând numeroase artere rutiere și făcând traficul aproape impracticabil. Rafalele puternice de vânt au doborât numeroși copaci în mai multe cartiere, provocând blocaje temporare și intervenții ale echipelor de urgență.

UPDATE 23:30 - Cartierul Colentina este complet blocat.

„Până la ora 23.30, la nivelul Bucureşti-Ilfov am preluat 500 de solicitări, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase. În acest moment, alte 400 de solicitări primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte, până la soluţionarea tuturor cazurilor”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

UPDATE 23:10 - Autoritățile au emis o nouă alertă de cod PORTCOCALIU, în București, valabilă între 23:20 și 00:30. Sunt anunțate căderi de grindină și vijelii puternice.

UPDATE - Intervenții ISU Bucuresti-Ilfov pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice:

Bulevardul Magheru - acoperis desprins

Soseaua Gherase - copac cazut

Str Matei Basarab - copac cazut

Blvdul Ghica Tei - copac cazut

Str. Jean Alexandru Steriadi - copac cazut

Aleea Niculitel - copac cazut

Str Ciuca Stefan - copac cazut

Str Traian - copac cazut

Str Mantuleasca - copac cazut

Str Mihai Eminescu - copac cazut

Str Soveja - copac cazut

Str Precupetii Vechi - inundatie demisol

Str Stoica Stefan - panou publicitar

Str Petre Antonescu - copac cazut

Str Olari - copac cazut

Str Cusovaț - copac pe auto

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Str Focsani - copac cazut pe teava de gaze

Str Dorbun - copaci cazuti pe strada

Splaiul Unirii 45 - copac cazut pe strada

Sos Andronache - copac cazut

Blvd Marasti - copac cazut

Str Romulus - copac cazut

Str Amurgului - copac cazut

Str Vlahuta Alexandru - copac pe auto

Str Olari - copac cazut

Blvd Mircea Voda - copac cazut pe doua auto

Str Toporasi - copac cazut

Str Musatinilor - copac si stalp cazut

Str Semanatorului - copac cazut

Str Ardeleni - stalp cazut

Str Jandarmeriei - stalp cazut

Str Onciu Dimitrie - copac cazut

Str George Calinescu - copac cazut

Str Prometeu - copac cazut

Str Ctin Radulescu Motru - copac cazut pe auto

Calea Ferentari - copaci cazuti

Stra Lanariei - copac cazut

Str Glicinelor - copac cazut

Blvd Schitu Magureanu - copac pe auto

Str Corbu Nicolae - copac cazut

Str Locusteanu Alexandru - copac cazut

În urma fenomenelor meteo severe, au fost înregistrate numeroase intervenții ale pompierilor pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de vânt.

ANM a emis cod galben de furtuni pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Galben, valabilă între orele 19:30 și 21:15, pentru municipiul București.

Meteorologii au avertizat asupra producerii următoarelor fenomene:

vijelii cu rafale de 50-60 km/h;

averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp;

frecvente descărcări electrice;

posibilă grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

După orele de caniculă, norii s-au dezvoltat rapid, iar în multe cartiere ploaia a căzut cu intensitate foarte mare, reducând vizibilitatea și îngreunând traficul.

„Fumul de ploaie”, fenomen spectaculos după asfaltul încins

În mai multe zone din Capitală a fost observat fenomenul denumit popular „fum de ploaie”.

Acesta apare atunci când precipitațiile reci cad peste suprafețe încălzite puternic de temperaturile ridicate. Contactul dintre asfaltul încins și apa de ploaie produce evaporarea rapidă a apei, rezultând o ceață densă la nivelul solului, care poate crea impresia că străzile sunt acoperite de fum.

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