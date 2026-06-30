Bucureștiul, lovit de 4 episoade de vreme severă. Au fost emise mesaje RO‑Alert de COD PORTOCALIU și ROȘU, iar numeroase zone au fost inundate – FOTO & VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 01:20

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite marți seară de patru episoade succesive de vreme severă. Meteorologii au emis avertizări succesive COD galben, portocaliu și roșu, iar reprizele de ploaie au transformat Capitala într-un adevărat lac, inundând numeroase artere rutiere și făcând traficul aproape impracticabil. Rafalele puternice de vânt au doborât numeroși copaci în mai multe cartiere, provocând blocaje temporare și intervenții ale echipelor de urgență.

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