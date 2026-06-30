Canicula nu pleacă din România. ANM anunță o lună iulie cu temperaturi peste normal și secetă în mare parte din țară

România va avea parte de o lună iulie mai caldă decât în mod obișnuit, arată cea mai nouă estimare transmisă de Administrația Națională de Meteorologie. În următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi, în general, peste valorile normale pentru această perioadă.
La începutul intervalului, ploile vor fi mai consistente în vestul și sudul țării, dar situația se schimbă pe parcursul lunii. A doua parte a lunii iulie va fi marcată de vreme caldă și de un deficit important de precipitații în cele mai multe regiuni.
Meteorologii estimează că, spre finalul lunii, seceta se va menține în mare parte din țară, mai ales în regiunile intracarpatice.
Săptămâna 29 iunie, 6 iulie
În prima săptămână analizată de meteorologi, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată România. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în nordul și nord-estul țării.
În privința ploilor, vestul și sudul țării vor avea cantități mai mari de precipitații decât în mod obișnuit. Local, precipitații peste normal sunt estimate și în regiunile centrale. În restul țării, însă, ploile vor fi mai puține decât ar fi normal pentru această perioadă.
Săptămâna 6, 13 iulie
În a doua săptămână, temperaturile medii vor reveni aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Problema va rămâne, însă, lipsa ploilor. ANM estimează un regim deficitar al precipitațiilor în cea mai mare parte a României. Cele mai afectate vor fi regiunile intracarpatice, unde deficitul de ploi va fi mai accentuat.
Săptămâna 13, 20 iulie
În a doua jumătate a lunii iulie, vremea se încălzește din nou. Meteorologii estimează temperaturi peste normal în toate regiunile țării.
Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vest, nord-vest și centru. În același timp, ploile vor fi sub valorile normale în toată țara, ceea ce indică o perioadă mai uscată decât ar fi obișnuit pentru mijlocul lunii iulie.
Săptămâna 20, 27 iulie
Ultima săptămână analizată de ANM păstrează același tipar. Temperaturile vor rămâne peste cele normale în toată România, iar cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul și centrul țării.
Cantitățile de precipitații vor continua să fie sub normal în cea mai mare parte a țării. Deficitul de ploi va fi mai pronunțat în regiunile intracarpatice, ceea ce arată că perioada secetoasă ar putea continua până spre finalul lunii iulie.