Canicula nu pleacă din România. ANM anunță o lună iulie cu temperaturi peste normal și secetă în mare parte din țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 08:54

România va avea parte de o lună iulie mai caldă decât în mod obișnuit, arată cea mai nouă estimare transmisă de Administrația Națională de Meteorologie. În următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi, în general, peste valorile normale pentru această perioadă.

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