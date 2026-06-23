Ungaria refuză să aplice Pactul UE privind Migrația: „Nu rezolvă problema, o instituționalizează”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:12

Noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, a anunțat că nu va implementa Pactul privind Migrația și Azilul adoptat de Uniunea Europeană pe 12 iunie 2026.

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