Negocierile Iran-SUA avansează: comitet de nivel înalt cu Qatar și Pakistan, 12 miliarde de dolari deblocate

Negocierile tehnice irano-americane desfășurate în Elveția s-au încheiat cu înființarea a patru grupuri de lucru, a anunțat marți viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, citat de agenția IRNA.
Cele patru grupuri vor aborda ridicarea sancțiunilor, programul nuclear, reconstrucția și dezvoltarea economică, precum și monitorizarea și implementarea acordurilor.
Convocarea unui comitet de nivel înalt
Următoarea fază a negocierilor va implica un comitet de nivel înalt, a precizat Gharibabadi.
„Viitoarele negocieri se vor desfășura sub supravegherea unui comitet de nivel înalt, cu prezența președintelui Adunării Consultative Islamice și a ministrului nostru de externe, a vicepreședintelui SUA și a prim-miniștrilor Qatarului și Pakistanului”, a subliniat oficialul iranian. Nu a fost anunțată o dată pentru această rundă.
Eliberarea a 12 miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate
Potrivit aceluiași oficial, părțile au convenit și eliberarea „imediată” a 12 miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate. În plus, SUA au emis o licență care autorizează, pentru 60 de zile — până pe 21 august —, producerea, vânzarea, transportul și importul de țiței, produse petrochimice și derivate ale petrolului iranian.
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că Iranul s-a angajat să garanteze tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz și să permită accesul inspectorilor AIEA pe teritoriul său. Vicepreședintele JD Vance confirmase luni, de la Burgenstock, că negocierile au avansat semnificativ încă din prima zi.
Contextul este unul de relaxare treptată a presiunii economice: săptămâna trecută, SUA au ridicat blocada asupra porturilor iraniene impusă în aprilie, după ce cele două părți au ajuns la un acord-cadru. Exporturile de petrol iranian scăzuseră dramatic în mai, până la 260.000 de barili pe zi, față de peste 1,5 milioane anterior.