Negocierile Iran-SUA avansează: comitet de nivel înalt cu Qatar și Pakistan, 12 miliarde de dolari deblocate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:15

Negocierile tehnice irano-americane desfășurate în Elveția s-au încheiat cu înființarea a patru grupuri de lucru, a anunțat marți viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, citat de agenția IRNA.

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