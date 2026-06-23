Premieră într-un tribunal din Anglia: o femeie a câștigat procesul cu ajutorul unui avocat AI. Câți bani a scos din buzunar

O firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială a obținut o victorie într-o instanță din Anglia, într-un caz prezentat de presa britanică drept o posibilă premieră.
Procesul a atras atenția pentru că inteligența artificială a fost folosită în pregătirea documentelor juridice necesare. Cazul nu a fost dus complet de AI, deoarece în sala de judecată a pledat un avocat. Totuși, folosirea platformei a redus costurile pentru clientă și a deschis o discuție importantă despre viitorul serviciilor juridice.
O consultantă a folosit Garfield AI pentru a recupera o datorie
În centrul cazului s-a aflat Tamires Camal Taquidir, o consultantă independentă în resurse umane, care încerca să recupereze o datorie de 7.000 de lire sterline. În loc să apeleze la o firmă tradițională de avocatură, aceasta a ales serviciile Garfield AI. Platforma este autorizată de autoritățile britanice să gestioneze anumite tipuri de litigii civile. Potrivit The Guardian, clienta a plătit aproximativ 400 de lire pentru ca platforma să redacteze documentele juridice și să inițieze procedurile în instanță.
Garfield AI a pregătit documentația juridică necesară înaintea procesului. Platforma a redactat inclusiv declarații de martor și dosarul de documente folosit în instanță. Pentru ședința de judecată, compania a angajat însă un avocat care a reprezentat-o pe reclamantă în fața tribunalului. Astfel, cazul a combinat pregătirea realizată cu ajutorul inteligenței artificiale cu intervenția umană în momentul decisiv al procesului.
Procesul a avut loc la Wandsworth County Court din Londra
Procesul a avut loc pe 14 mai, la Wandsworth County Court din Londra. Instanța a decis în favoarea reclamantei și a obligat partea adversă să achite suma datorată. Cazul a fost prezentat drept o victorie pentru o firmă de avocatură AI, deși pledoaria propriu-zisă a fost susținută de un avocat. Tocmai această combinație dintre tehnologie și expertiză umană a făcut ca procesul să fie privit cu interes în Marea Britanie.
Fondatorii Garfield AI susțin că tehnologia ar putea reduce costurile pentru persoanele și micile afaceri care renunță să își mai recupereze banii. În multe cazuri, cheltuielile juridice ajung să fie mai mari decât suma aflată în dispută. Platforma este gândită pentru litigii cu valori cuprinse între 30 și 10.000 de lire sterline. Ea se adresează mai ales cazurilor relativ simple, în care mare parte din muncă ține de redactarea documentelor și de gestionarea procedurilor standard.
Clienta implicată în proces a spus că folosirea serviciului i-a permis să continue demersurile juridice. În mod obișnuit, costurile și durata procedurilor ar fi putut să o descurajeze. Prin plata unei sume de aproximativ 400 de lire, aceasta a reușit să își pregătească dosarul și să ajungă în instanță. Cazul arată de ce astfel de platforme sunt privite ca o posibilă soluție pentru oamenii care au creanțe mici sau medii, dar nu își permit cheltuieli juridice mari.
Specialiștii cer prudență în folosirea inteligenței artificiale
Deși cazul este privit ca un moment important pentru utilizarea inteligenței artificiale în domeniul juridic, specialiștii atrag atenția că rolul avocatului rămâne esențial. Avocatul care a reprezentat-o pe reclamantă în instanță a spus că documentele pregătite de Garfield AI au fost clare și eficiente. Acesta a subliniat însă că pledoaria din sala de judecată rămâne „un exercițiu fundamental uman”. Observația arată că inteligența artificială poate ajuta la pregătirea unui caz, dar nu înlocuiește complet judecata, experiența și reacția unui avocat în fața instanței.
Subiectul rămâne sensibil, mai ales după mai multe incidente în care sisteme AI au generat informații greșite în domeniul juridic. În unele cazuri, astfel de instrumente au citat hotărâri inexistente sau au produs date inexacte. Luna trecută, firma internațională de avocatură Pinsent Masons s-a autodenunțat autorității de reglementare după ce a furnizat instanței informații eronate provenite dintr-un sistem intern bazat pe inteligență artificială. Din acest motiv, folosirea AI în justiție este privită cu interes, dar și cu multă prudență.
Cazul poate deschide o nouă etapă pentru serviciile juridice
Victoria obținută cu ajutorul Garfield AI ar putea deveni un semnal pentru felul în care vor fi gestionate în viitor unele litigii civile simple. Platformele bazate pe inteligență artificială pot reduce costurile, pot grăbi redactarea documentelor și pot ajuta oamenii să nu abandoneze procese din cauza banilor. În același timp, cazul arată că intervenția umană rămâne importantă, mai ales în instanță. Pentru moment, inteligența artificială pare mai degrabă un sprijin pentru avocați și clienți, nu un înlocuitor complet al profesiei juridice.