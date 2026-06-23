Incendiu devastator într-o clădire din India: 14 morți, cei mai mulți studenți - FOTO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 08:43

Un incendiu puternic a cuprins luni o clădire comercială din orașul Lucknow, în nordul Indiei. Cel puțin 14 persoane au murit, majoritatea fiind studenți. Alte cel puțin 10 persoane au fost salvate și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cauza incendiului nu era cunoscută imediat, iar echipele de intervenție au continuat verificările în clădire.

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