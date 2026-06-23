Incendiu devastator într-o clădire din India: 14 morți, cei mai mulți studenți - FOTO

Un incendiu puternic a cuprins luni o clădire comercială din orașul Lucknow, în nordul Indiei. Cel puțin 14 persoane au murit, majoritatea fiind studenți. Alte cel puțin 10 persoane au fost salvate și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cauza incendiului nu era cunoscută imediat, iar echipele de intervenție au continuat verificările în clădire.
Incendiul s-a produs în cartierul Aliganj, într-o clădire care avea mai multe spații cu destinații diferite. La etajele inferioare se aflau un pet shop și o clinică veterinară. La etajele superioare funcționau un centru de studiu și un studio de animație. Din acest motiv, în clădire se aflau mai multe persoane în momentul în care focul s-a extins.
Autoritățile au recuperat 14 trupuri de la fața locului
Viceministrul șef din Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, a declarat că 14 cadavre au fost recuperate de la fața locului. Oficialii au transmis că cel puțin 10 persoane au fost salvate și duse la spital pentru tratament. Intervenția a fost dificilă din cauza fumului dens care a umplut clădirea. Echipele de urgență au căutat supraviețuitori în camere și băi, în timp ce pompierii încercau să controleze incendiul.
Oficialii au declarat că pompierii au fost nevoiți să pătrundă cu forța în clădire. Aceștia au spart un perete din spate, după ce fumul gros a îngreunat operațiunile de salvare. Pentru evacuarea fumului au fost folosite ventilatoare speciale. În paralel, echipele de intervenție au verificat încăperile pentru a găsi persoane blocate în interior, scrie presa străină.
Videoclipurile apărute pe rețelele de socializare au surprins momente dramatice din timpul incendiului. În imagini se vedeau oameni la ferestre sparte, încercând să scape din clădire. Un videoclip părea să arate un bărbat care cădea de la un etaj superior în timp ce încerca să se salveze. Presa locală a relatat că acesta a supraviețuit și a fost internat în spital.
Un angajat a povestit cum s-a umplut clădirea de fum
Mohammad Asin, un angajat al studioului de animație, a declarat că muncitorii tocmai se întorseseră de la prânz când au fost alertați de incendiu. El a povestit că, la început, cei aflați în clădire nu au crezut că focul este foarte puternic. Situația s-a schimbat rapid, iar fumul a făcut evacuarea mult mai dificilă. „La început am crezut că este un incendiu mic. Până când am încercat să plecăm, fumul umpluse camerele și coridoarele”, a spus el.
Incendiile mortale sunt frecvente în India, unde regulile de construcție și normele de siguranță sunt adesea încălcate. Astfel de tragedii apar mai ales în clădiri aglomerate sau în spații în care funcționează mai multe activități diferite. În cazul incendiului din Lucknow, clădirea găzduia atât spații comerciale, cât și zone folosite de studenți și angajați. Autoritățile urmează să stabilească de la ce a pornit focul și dacă au fost respectate măsurile de siguranță.