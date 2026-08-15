Alertă maximă de incendii în Grecia! Risc foarte ridicat în mai multe destinații turistice, duminică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 22:27

Grecia se află duminică sub o avertizare de risc foarte ridicat de incendii de vegetație, autoritățile instituind Categoria 4 - risc foarte ridicat de incendiu pentru mai multe regiuni turistice, inclusiv Attica, Evia, Ciclade și Creta. Vântul puternic și temperaturile de până la 35 de grade Celsius cresc pericolul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor.

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