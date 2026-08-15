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Extern· 2 min citire
Alertă maximă de incendii în Grecia! Risc foarte ridicat în mai multe destinații turistice, duminică
Incendii Grecia/ Profimedia
Grecia se află duminică sub o avertizare de risc foarte ridicat de incendii de vegetație, autoritățile instituind Categoria 4 - risc foarte ridicat de incendiu pentru mai multe regiuni turistice, inclusiv Attica, Evia, Ciclade și Creta. Vântul puternic și temperaturile de până la 35 de grade Celsius cresc pericolul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor.
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