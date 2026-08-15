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Alertă maximă de incendii în Grecia! Risc foarte ridicat în mai multe destinații turistice, duminică

Incendii Grecia/ Profimedia

Incendii Grecia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 22:27

Grecia se află duminică sub o avertizare de risc foarte ridicat de incendii de vegetație, autoritățile instituind Categoria 4 - risc foarte ridicat de incendiu pentru mai multe regiuni turistice, inclusiv Attica, Evia, Ciclade și Creta. Vântul puternic și temperaturile de până la 35 de grade Celsius cresc pericolul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor.

Avertizarea de Cod Roşu presupune mobilizarea completă a personalului şi echipamentelor de intervenţie şi impune autorităţilor locale şi regionale să activeze organismele de coordonare pentru situaţii de urgenţă şi să se pregătească pentru eventuale incendii de pădure.

Vânt puternic și temperaturi de până la 35 de grade

Serviciul național de meteorologie prognozează pentru duminică un cer predominant senin și vânturi din nord cu intensități de 6-7 pe scara Beaufort în Marea Egee, cu rafale mai puternice în estul țării. Vântul este așteptat să slăbească pe parcursul zilei.

Temperaturile vor ajunge la 32-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a Greciei, iar în unele zone continentale și în Dodecanez sunt prognozate maxime de 35 de grade. În Attica, temperaturile vor urca până la 32-33 de grade.

Vântul puternic va persista și luni, mai ales în Marea Egee, în timp ce temperaturile vor rămâne în general la același nivel. În zonele montane sunt posibile averse izolate și furtuni locale.

Apel către localnici și turiști

Autoritățile le recomandă localnicilor și turiștilor să fie foarte atenți și să evite orice activități care ar putea provoca incendii de vegetație.

Vremea caldă și uscată, combinată cu vântul puternic, menține un risc ridicat de izbucnire și propagare rapidă a incendiilor în mai multe zone ale Greciei.

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