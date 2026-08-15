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Aeroportul din Catania reia zborurile după reducerea alertei pentru vulcanul Etna

Vulcan Etna/ Foto: Profimedia

Vulcan Etna/ Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 18:12

Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat sâmbătă zborurile, după ce autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociat activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. Norii de cenușă formați în urma erupțiilor recente au perturbat puternic traficul aerian din Sicilia în ultima săptămână, transmite Reuters.

Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia în funcție de traficul de pasageri, anunțase vineri suspendarea tuturor zborurilor până sâmbătă, la ora 13:00 GMT. Zborurile au fost însă reluate mai devreme, după reducerea nivelului de alertă vulcanică. Atât decolările, cât și aterizările au fost reluate începând cu ora 12:00 GMT.

Activitatea aeroportului a fost afectată în ultimele zile de norii de cenușă proveniți de la Etna, unul dintre cei mai activi vulcani din Europa. Cenușa vulcanică poate reprezenta un risc pentru aviație și poate determina restricționarea sau suspendarea temporară a zborurilor.

Erupțiile recente au provocat perturbări importante ale traficului aerian din Sicilia, cu sute de zboruri anulate sau redirecționate în ultima săptămână.

Reluarea operațiunilor pe aeroportul din Catania vine după ce autoritățile au considerat că nivelul de risc pentru aviație a scăzut suficient pentru revenirea la operațiunile normale.

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