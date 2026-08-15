Aeroportul din Catania reia zborurile după reducerea alertei pentru vulcanul Etna

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 18:12

Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat sâmbătă zborurile, după ce autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociat activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. Norii de cenușă formați în urma erupțiilor recente au perturbat puternic traficul aerian din Sicilia în ultima săptămână, transmite Reuters.

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