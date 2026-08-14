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Avioanele militare americane au dat peste cap zborurile de pe aeroportul din Tel Aviv. Pasagerii au așteptat ore întregi

Avioane militare americane

Avioane militare americane

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 23:56
SursăAgerpres

Avioanele militare americane de realimentare în zbor staționate în Israel pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au contribuit vineri la întârzieri cu orele pentru avioanele de pasageri pe acest aeroport, a semnalat Autoritatea Aeroporturilor din Israel (IAA), potrivit agenției Xinhua.

Astfel de întârzieri semnificative au fost atât în cazul decolărilor, cât și al aterizărilor, cu un număr neobișnuit de aproximativ 90 de zboruri decalate care au pus o presiune puternică asupra operațiunilor aeroportului.

Autoritatea israeliană menționată a precizat că unul dintre principalii factori care determină aceste întârzieri este prezența pe aeroportul Ben Gurion a avioanelor militare americane de realimentare în zbor, situație care a redus numărul pozițiilor de parcare disponibile pentru celelalte aeronave, a limitat flexibilitatea operațională a aeroportului și a pus o presiune suplimentară asupra serviciilor la sol.

Un alt factor este legat de traficul aerian intens din perioada estivală, plus unele restricții în spațiul aerian european, mai ales deasupra Greciei. În aceste condiții, zborurile care în mod normal ar trebui să aterizeze treptat pe parcursul zilei, conform sloturilor alocate, au fost uneori concentrate în perioade mai scurte, ceea ce a condus la o congestie suplimentară, a explicat IAA.

Avioane-cisternă ale armatei americane sunt staționate pe aeroportul din Tel Aviv de la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat bombardamentele împotriva Iranului, aceste avioane având misiunea de a realimenta în zbor avioanele de vânătoare și bombardament angajate în atacuri.

Statele Unite au promis în luna iunie reducerea numărului de aeronave militare parcate pe aeroportul Ben Gurion de la 72 la 20. Cu toate acestea, la jumătatea lunii iulie erau staționate acolo 34 de astfel de avioane.

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