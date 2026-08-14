Avioanele militare americane au dat peste cap zborurile de pe aeroportul din Tel Aviv. Pasagerii au așteptat ore întregi

Publicat 14 aug. 2026, 23:56 Sursă Agerpres

Avioanele militare americane de realimentare în zbor staționate în Israel pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au contribuit vineri la întârzieri cu orele pentru avioanele de pasageri pe acest aeroport, a semnalat Autoritatea Aeroporturilor din Israel (IAA), potrivit agenției Xinhua.

Distribuie articolul