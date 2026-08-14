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Extern· 2 min citire
Avioanele militare americane au dat peste cap zborurile de pe aeroportul din Tel Aviv. Pasagerii au așteptat ore întregi
Avioane militare americane
Publicat14 aug. 2026, 23:56
SursăAgerpres
Avioanele militare americane de realimentare în zbor staționate în Israel pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au contribuit vineri la întârzieri cu orele pentru avioanele de pasageri pe acest aeroport, a semnalat Autoritatea Aeroporturilor din Israel (IAA), potrivit agenției Xinhua.
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