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Și vecinii au parte de „vizitele” dronelor. Bulgarii au detectat una pe coasta Mării Negre

Bulgarii au detectat o dronă. Foto ilustrativ

Bulgarii au detectat o dronă. Foto ilustrativ

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 21:37
Actualizat14 aug. 2026, 21:38

Autoritățile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas (în sud-estul țării), găsind totodată rămășițe ale alteia în apele sale, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, drona ar fi fost găsită lângă o plajă din localitatea Primorsko, la 430 de kilometri est de Sofia și la câțiva kilometri sud de Burgas.

După ce a fost recuperată de o echipă a Marinei și transportată la baza navală din Burgas, specialiștii care au examinat-o au conchis că este un aparat de recunoaștere, precizează comunicatul, fără a specifica originea obiectului.

La rândul său, portalul de investigații jurnalistice BIRD.bg afirmă că experții ar fi stabilit că este o dronă de recunoaștere de tipul Orlan, utilizată de Rusia.

Autoritățile bulgare atată cu degetul spre Rusia

Confirmând într-o conferință de presă incidentul, ministrul apărării bulgar Dimitar Stoyanov a indicat Rusia ca fiind la originea aparatului fără pilot și a subliniat că acesta nu transporta explozibili.

'În opinia mea, drona este de fabricație rusească și a fost utilizată de Forțele armate ruse' și este probabil să fi căzut în Marea Neagră, iar ulterior să fi fost transportată de curenții marini în apele bulgare, a declarat ministrul.

Stoyanov a adăugat că au fost detectate și alte elemente de dronă în diverse puncte de-a lungul coastei, printre care rămășițele unei alte drone de recunoaștere localizate lângă o plajă din apropierea satului Lozenets, situat lângă Primorsko.

Pe de altă parte, în apropierea frontierei cu România - la aproximativ 70 de kilometri nord de orașul Varna și la doar 50 de metri de țărmul localității Tyulenovo - a fost găsit motorul unei rachete.

Pe 8 august, guvernul bulgar a anunțat că o dronă s-a prăbușit în nord-estul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România, fără a provoca pagube materiale sau victime.

Ministerul Apărării bulgar a precizat atunci că fusese un aparat utilizat de Forțele armate ucrainene și că nici un element nu permitea să se considere că incidentul ar fi fost intenționat, notează EFE.

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