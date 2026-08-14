Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Și vecinii au parte de „vizitele” dronelor. Bulgarii au detectat una pe coasta Mării Negre
Bulgarii au detectat o dronă. Foto ilustrativ
Publicat14 aug. 2026, 21:37
Actualizat14 aug. 2026, 21:38
Autoritățile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas (în sud-estul țării), găsind totodată rămășițe ale alteia în apele sale, relatează EFE.
Citește și
- 21:21Cea mai aglomerată plajă din lume. 200.000 de oameni se înghesuie pe doar 1,8 kilometri, iar nisipul de abia se mai poate vedea
- 20:54Tortul de nuntă de 500 de kilograme care pare desprins dintr-un muzeu. Cofetarul a muncit patru luni la el
- 20:28Casa Albă a prezentat bilanțul. Câți mexicani au fost expulzați de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump până în prezent
- 20:11Netanyahu aruncă o bombă diplomatică la adresa Marii Britanii: „Prima republică islamică cu arme nucleare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News