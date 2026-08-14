Și vecinii au parte de „vizitele” dronelor. Bulgarii au detectat una pe coasta Mării Negre

Publicat 14 aug. 2026, 21:37 Actualizat 14 aug. 2026, 21:38

Autoritățile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas (în sud-estul țării), găsind totodată rămășițe ale alteia în apele sale, relatează EFE.

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