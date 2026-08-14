Rusia cere explicații SUA după dezvăluirile despre informațiile oferite Ucrainei ca să atace obiective rusești

Publicat 14 aug. 2026, 17:33 Sursă Agerpres

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat vineri că Rusia a cerut explicații din partea Statelor Unite cu privire la transferul de informații către Ucraina care i-ar permite acesteia să atace obiective în adâncimea teritoriului rus, relatează agențiile Reuters și EFE.

Distribuie articolul