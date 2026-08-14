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Extern· 2 min citire
Cutremur pe scena politică din Polonia. Fostul premier Mateusz Morawiecki și alți 39 de parlamentari, excluși din Partidul Lege și Justiție
FOTO: Profimedia
Cutremur pe scena politică din Polonia. Partidul Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție, a decis excluderea fostului premier Mateusz Morawiecki și a altor 39 de parlamentari, pe fondul unor tensiuni și dispute politice interne. Anunțul a fost făcut de șeful comisiei de etică a PiS, potrivit dpa.
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