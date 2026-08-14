Cutremur pe scena politică din Polonia. Fostul premier Mateusz Morawiecki și alți 39 de parlamentari, excluși din Partidul Lege și Justiție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 13:30

Cutremur pe scena politică din Polonia. Partidul Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție, a decis excluderea fostului premier Mateusz Morawiecki și a altor 39 de parlamentari, pe fondul unor tensiuni și dispute politice interne. Anunțul a fost făcut de șeful comisiei de etică a PiS, potrivit dpa.

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