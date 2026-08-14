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Cutremur pe scena politică din Polonia. Fostul premier Mateusz Morawiecki și alți 39 de parlamentari, excluși din Partidul Lege și Justiție

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 13:30

Cutremur pe scena politică din Polonia. Partidul Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție, a decis excluderea fostului premier Mateusz Morawiecki și a altor 39 de parlamentari, pe fondul unor tensiuni și dispute politice interne. Anunțul a fost făcut de șeful comisiei de etică a PiS, potrivit dpa.

Ruptură majoră în interiorul partidului conservator

Comisia de etică a PiS a decis că membrii respectivi au încălcat statutul partidului atunci când au părăsit grupul parlamentar al formațiunii și au creat un nou grup politic. Decizia îi vizează pe 38 de deputați, printre care Mateusz Morawiecki, și pe doi senatori. PiS avea anterior 181 de mandate în Seim, camera inferioară a Parlamentului, și 33 în Senat.

La finalul lunii iulie, PiS s-a scindat pe fondul unei lupte pentru putere între fondatorul formațiunii, Jaroslaw Kaczynski, în vârstă de 77 de ani, și Mateusz Morawiecki, în vârstă de 58 de ani. Morawiecki s-a opus orientării tot mai accentuate spre dreapta impuse de Kaczynski și a fondat un grup politic intern, denumit „Dezvoltare Plus”, alături de reprezentanți ai aripii liberal-economice.

Morawiecki a anunțat formarea propriului grup parlamentar

Jaroslaw Kaczynski a cerut dizolvarea noului grup și le-a dat membrilor un ultimatum, solicitându-le să semneze o declarație de loialitate. Morawiecki a refuzat ambele solicitări și a anunțat formarea propriului grup parlamentar. Ulterior, au fost inițiate procedurile pentru excluderea sa din partid, precum și a membrilor „Dezvoltare Plus”.

PiS a condus guvernul Poloniei între 2015 și 2023. În această perioadă, partidul a promovat o amplă reformă a sistemului judiciar, unele dintre măsuri provocând un diferend cu Comisia Europeană. Formațiunea conservatoare a pierdut alegerile parlamentare din octombrie 2023 și a devenit cel mai mare partid de opoziție din Polonia.

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