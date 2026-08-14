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Extern· 1 min citire
Caniculă apocaliptică: pământul a devenit cuptor
Secetă
Publicat14 aug. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS
Canicula face ravagii în Asia de Est. În Coreea de Sud, culturile de cartofi, pepeni și căpșuni au fost distruse de temperaturile extreme, iar fermierii spun că legumele s-au fiert pur și simplu în pământ. În China, termometrele au urcat până la 50 de grade Celsius, iar în Japonia a fost introdusă o nouă avertizare pentru zile cu temperaturi de peste 40 de grade.
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