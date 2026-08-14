Caniculă apocaliptică: pământul a devenit cuptor

Publicat 14 aug. 2026, 11:18 Sursă Realitatea PLUS

Canicula face ravagii în Asia de Est. În Coreea de Sud, culturile de cartofi, pepeni și căpșuni au fost distruse de temperaturile extreme, iar fermierii spun că legumele s-au fiert pur și simplu în pământ. În China, termometrele au urcat până la 50 de grade Celsius, iar în Japonia a fost introdusă o nouă avertizare pentru zile cu temperaturi de peste 40 de grade.

Distribuie articolul