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Caniculă apocaliptică: pământul a devenit cuptor

Secetă

Secetă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 aug. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS

Canicula face ravagii în Asia de Est. În Coreea de Sud, culturile de cartofi, pepeni și căpșuni au fost distruse de temperaturile extreme, iar fermierii spun că legumele s-au fiert pur și simplu în pământ. În China, termometrele au urcat până la 50 de grade Celsius, iar în Japonia a fost introdusă o nouă avertizare pentru zile cu temperaturi de peste 40 de grade.

Legumele s-au fiert în pământ. Canicula a distrus recolte întregi

Imagini dramatice vin din Coreea de Sud, unde fermierii și-au văzut recoltele distruse de căldura extremă. Cartofii scoși din pământ sunt moi și se sfărâmă în mâini, ca și cum ar fi fost fierți. Și pepenii au fost afectați. Fructele, care cu doar câteva zile înainte erau bune de consum, s-au transformat peste noapte din cauza temperaturilor ridicate.

Un fermier spune că, în cei 50 de ani de când lucrează pământul, nu a mai văzut niciodată o asemenea situație. În Coreea de Sud au fost măsurate 42,5 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în această țară, de la începutul măsurătorilor, în 1904.

Cel puțin 31 de oameni au murit din cauza căldurii, iar bilanțul din ferme este și el dramatic: peste 900.000 de animale și 1,4 milioane de pești au pierit. În China, în regiunea Xinjiang, o stație meteorologică a înregistrat 50 de grade Celsius. Oamenii de știință spun că astfel de episoade de căldură extremă sunt amplificate de încălzirea globală.

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