Doi români au fost condamnați în Marea Britanie pentru că au drogat și jefuit mai mulți bărbați. Două dintre victime au murit

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 10:43

Doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie, după ce au ucis doi bărbați pe care i-au drogat pentru a-i jefui. Potrivit BBC, Adina Mihai și Mădălin Dumitru își atrageau victimele sub pretextul unor servicii sexuale, le administrau un sedativ puternic, iar apoi le furau banii și bunurile de valoare.

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