Doi români au fost condamnați în Marea Britanie pentru că au drogat și jefuit mai mulți bărbați. Două dintre victime au murit

Doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie, după ce au ucis doi bărbați pe care i-au drogat pentru a-i jefui. Potrivit BBC, Adina Mihai și Mădălin Dumitru își atrageau victimele sub pretextul unor servicii sexuale, le administrau un sedativ puternic, iar apoi le furau banii și bunurile de valoare.
O serie de atacuri metodice și extrem de periculoase desfășurate pe teritoriul Marii Britanii s-a încheiat la Curtea Coroanei din Oxford, unde doi cetățeni români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare. Adina Mihai (31 de ani) și Mădălin Dumitru (30 de ani) au recunoscut că au provocat moartea a doi bărbați — Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, din Oxfordshire, și Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Gloucestershire — dar și că au drogat alți pacienți/clienți care au supraviețuit la limită.
Un mod de operare calculat: Racolare online și băuturi otravite
Anchetatorii britanici au reconstituit pas cu pas modul în care acționa cuplul. Adina Mihai își publica ofertele pentru servicii sexuale pe site-uri de specialitate și stabilea întâlniri la domiciliul bărbaților care o contactau.
Odată ajunsă în locuințele victimelor, femeia le turna discret în băuturi o doză dintr-un sedativ extrem de puternic. De îndată ce bărbații își pierdeau cunoștința, Adina Mihai îi dădea semnalul partenerului ei, Mădălin Dumitru, care aștepta în apropiere. Acesta intra în case, iar cei doi cotrobăiau după bani lichizi, bijuterii, ceasuri de lux și alte bunuri de valoare, după care dispăreau fără urmă.
Substanța letală administrată „la ochi”
Substanța folosită de cei doi români a fost identificată de experți ca fiind GBL (gamma-butyrolactone), un sedativ puternic cu efecte devastatoare asupra organismului atunci când este dozat necorespunzător. La proces, instanța a subliniat nepăsarea totală a celor doi față de viața victimelor, dozele fiind administrate complet la întâmplare.
„Dacă ați fi făcut cea mai superficială cercetare, ați fi știut că GBL poate fi extrem de toxic”, a punctat judecătoarea în momentul pronunțării sentinței, arătând că suspecții și-au asumat cu bună știință riscul de a ucide.
Risc care s-a materializat tragic în cazul lui Gary Mouat, un bărbat de 37 de ani care suferea și de afecțiuni cardiace. Inițial, decesul acestuia din urmă nu a ridicat suspiciuni polițiștilor, fiind considerat din cauze naturale. Abia după ce al doilea bărbat, în vârstă de 80 de ani, a fost găsit mort în împrejurări similare, detectivii au făcut legătura între cazuri și au redeschis ancheta privind moartea lui Mouat.
Oprit în trafic, un BMW a dat de gol întreaga rețea
Prinderea celor doi s-a produs în urma unui control de rutină în trafic. Polițiștii britanici au tras pe dreapta autoturismul marca BMW în care se aflau românii — Mădălin Dumitru la volan și Adina Mihai pe scaunul din dreapta.
În urma percheziției vehiculului, oamenii legii au descoperit mai multe obiecte de valoare raportate ca furate de victimele care supraviețuiseră atacurilor. Dovada incontestabilă a fost adusă însă de criminaliști, care au identificat amprentele Adinei Mihai pe paharele de vin lăsate în locuințele bărbaților drogați.
În urma probatoriului, ambii au fost trimiși în judecată și își vor executa pedepsele de câte 17 ani în penitenciarele din Marea Britanie.