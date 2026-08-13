Frații Tate, acuzați că ar fi folosit pașapoarte pe identități false. Unul dintre ei avea numele unui personaj din James Bond

Frații Andrew și Tristan Tate ar fi folosit pașapoarte emise pe identități diferite, inclusiv unul care purta numele unui personaj negativ din universul James Bond, potrivit unor documente prezentate în instanță.
Documentele arată că Tristan Tate ar fi deținut un pașaport mexican cu fotografia și data sa reală de naștere, dar emis pe numele „Vladimir Scorpius”. Numele trimite la personajul negativ din romanul de spionaj „Scorpius”, din universul 007.
Tristan Tate, pașaport mexican pe numele unui personaj din universul James Bond
Tristan Tate a publicat ulterior un videoclip pe internet în care afirma: „Eu sunt Vladimir Scorpius”. De asemenea, el a înregistrat în Marea Britanie compania „Scorpius Ltd.”, o aparentă referire la traficantul fictiv de arme din romanul „Scorpius”, scris de John Gardner în 1988, conform The Sun.
În cazul lui Andrew Tate, procurorii susțin că acesta s-ar fi lăudat în postări online că dispune de numeroase documente de identitate și de călătorie.
Andrew Tate ar fi spus că are „8 vieți”, permise și pașapoarte
Potrivit actelor depuse la dosar, Andrew Tate ar fi afirmat că are „8 vieți... 8 permise și pașapoarte” și că a reușit să evite autoritățile din mai multe țări. Procurorii spun că el ar fi avut documente de călătorie emise de Marea Britanie, Statele Unite, Estonia, Nigeria, Polonia și Vanuatu, stat insular din Pacific.
Informațiile apar în documente depuse săptămâna aceasta de Ambasada britanică la Washington la instanța federală din Districtul de Sud al Floridei.
Autoritățile britanice invocă riscul de fugă
Ambasada britanică se opune cererii formulate de frații Tate pentru eliberarea pe cauțiune, în contextul în care aceștia contestă extrădarea în Marea Britanie.
În documentele transmise instanței, autoritățile britanice avertizează că Andrew și Tristan Tate ar prezenta risc de fugă. Procurorii invocă zeci de postări atribuite lui Andrew Tate, despre care spun că ar demonstra accesul acestuia la mai multe pașapoarte și disponibilitatea de a utiliza identități false pentru a evita autoritățile.
Într-un videoclip, Andrew Tate ar fi spus că, dacă ar fi oprit de poliție, ar putea „scoate un permis dintr-o țară oarecare” pentru a-și ascunde identitatea reală.
Procurorii britanici mai susțin că există „motive substanțiale” să creadă că cei doi frați ar putea încerca să identifice sau să influențeze martori dacă ar fi puși în libertate.