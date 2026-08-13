Flăcările au ajuns lângă case în Halkidiki. S a trecut la evacuarea turiștilor și localnicilor

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit joi, 13 august, în Halkidiki, una dintre cele mai căutate destinații turistice din Grecia. Flăcările au cuprins o zonă din apropierea localității Siviri, în peninsula Kassandra, iar autoritățile au fost nevoite să dispună evacuarea localnicilor și turiștilor.
Mesaje de urgență au fost transmise prin serviciul 112 pentru persoanele aflate în Siviri și, ulterior, în Fourka. Peste 300 de oameni au fost evacuați pe mare din zona Siviri, în timp ce la operațiunile de intervenție au fost mobilizate peste 120 de persoane din structurile de pompieri, precum și numeroase autospeciale și mijloace aeriene.
Evacuări în Siviri și Fourka
Incendiul a izbucnit în cursul zilei de joi într-o zonă cu vegetație joasă din Siviri. Peninsula Kassandra se afla la acel moment sub un nivel foarte ridicat de risc de incendiu, fiind încadrată în categoria 4, potrivit presei locale.
Pe măsură ce focul s-a extins, autoritățile au transmis prin serviciul de urgență 112 un mesaj prin care le-au cerut persoanelor aflate în Siviri să părăsească localitatea și să se îndrepte către Mola Kaliva.
Ulterior, ordinul de evacuare a fost extins și pentru Fourka, pe măsură ce situația din zonă a devenit mai dificilă.
Pentru combaterea incendiului au fost mobilizate peste 120 de persoane din structurile de pompieri, zeci de autospeciale, dar și avioane și elicoptere.
Peste 300 de persoane au fost evacuate pe mare
În Siviri, intervenția a devenit deosebit de complicată după ce flăcările s-au apropiat de zonele locuite.
Evacuarea oamenilor de pe plajă s-a făcut inclusiv pe mare. Nave ale Pazei de Coastă și ale pompierilor au participat la operațiune, fiind sprijinite de ambarcațiuni ale pescarilor locali.
Potrivit celor mai recente informații publicate de presa elenă, peste 300 de persoane au fost scoase cu ambarcațiuni din zona Siviri.
Localitatea a fost evacuată în mare parte, iar străzile, care în această perioadă a anului sunt de obicei aglomerate de turiști, au rămas aproape pustii.
În același timp, alimentarea cu energie electrică și cea cu apă au fost întrerupte în zonă.
Nu toți comercianții au ales însă să plece. Potrivit relatărilor presei din Grecia, unii dintre ei și-au închis afacerile, au tras obloanele și au rămas în zonă.
Doi pompieri au fost răniți în timpul intervenției
Intervenția echipelor de pompieri s-a desfășurat în condiții dificile, iar două persoane din structurile de intervenție au suferit răni ușoare.
Potrivit informațiilor transmise de presa elenă, una dintre persoane a suferit arsuri, în timp ce cealaltă s-a rănit la un picior. Ulterior, a fost raportată și o a treia persoană din echipele de intervenție care avea probleme respiratorii.
În unele zone, incendiul a ajuns până la locuințe, în timp ce echipele de intervenție au continuat să acționeze pentru limitarea extinderii flăcărilor.
Spre seară, autoritățile locale au observat că intensitatea anumitor focare a scăzut, însă forțele de intervenție au rămas în teren.
Avioanele și elicopterele au continuat intervenția
Un reprezentant al administrației regionale a declarat pentru Protothema că intensitatea unor focare a început să scadă, în timp ce intervenția forțelor mobilizate în regiune continua.
„Există o diminuare a intensității focarelor. Este o mobilizare uriașă din întreaga Macedonie Centrală, iar mijloacele aeriene intervin continuu”, a declarat pentru Protothema un reprezentant al administrației regionale.
Acesta și-a exprimat speranța că intervențiile aeriene vor permite echipelor de la sol să creeze culoare de protecție pentru a opri extinderea incendiului.
Grecia a cerut activarea serviciului european Copernicus
Pentru a obține o imagine cât mai clară asupra zonelor afectate, autoritățile elene au solicitat activarea Copernicus Emergency Management Service.
Serviciul european va fi utilizat pentru cartografierea zonelor afectate de incendiile din municipalitatea Kassandra. Imaginile furnizate de sateliți vor contribui la realizarea hărților și la evaluarea suprafețelor afectate.
Datele obținute astfel pot fi folosite de autorități și de echipele de intervenție pentru gestionarea situației și pentru identificarea zonelor în care incendiile au produs pagube.
Alte incendii au izbucnit în Grecia
Incendiul din Halkidiki nu a fost singurul cu care s-au confruntat autoritățile elene joi.
În Akontio, în Beoția, au fost mobilizate zeci de persoane din cadrul echipelor de pompieri, intervenția fiind susținută și de mijloace aeriene.
În zilele precedente au fost raportate incendii și în Etolia-Acarnania, în zonele Makynia, Potamoula și Mamoulada. Aceste incendii au fost ulterior aduse sub control.
Vântul puternic complică intervențiile
Operațiunile de stingere sunt îngreunate de condițiile meteorologice. Autoritățile elene avertizează că în următoarele 48 de ore sunt posibile rafale de vânt care pot depăși 100 km/h.
Vântul puternic poate favoriza extinderea rapidă a focarelor și poate face mai dificilă intervenția echipelor aflate la sol. În același timp, condițiile meteo pot afecta și transportul maritim, aspect important în contextul evacuărilor desfășurate în zona Siviri.