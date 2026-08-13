Flăcările au ajuns lângă case în Halkidiki. S a trecut la evacuarea turiștilor și localnicilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 20:58

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit joi, 13 august, în Halkidiki, una dintre cele mai căutate destinații turistice din Grecia. Flăcările au cuprins o zonă din apropierea localității Siviri, în peninsula Kassandra, iar autoritățile au fost nevoite să dispună evacuarea localnicilor și turiștilor.

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