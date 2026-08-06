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Rusia lovește o navă germană în Marea Neagră. Atacul care ridică tensiunile la un nou nivel

Rusia lovește o navă germană în Marea Neagră

Rusia lovește o navă germană în Marea Neagră

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 21:26
SursăBild

O navă de marfă deținută de o companie germană a fost atacată de drone rusești în Marea Neagră, în apropiere de Odesa. În urma loviturilor, la bord a izbucnit un incendiu, iar mai multe sisteme tehnice au fost scoase din funcțiune, lăsând cargoul fără posibilitatea de a manevra.

Atacul ar fi avut loc în apropiere de Odesa

Potrivit publicației germane BILD, citat de euronews.com, cargoul „EMIL” a fost vizat miercuri de mai multe drone rusești în timp ce naviga la aproximativ 21 de mile marine de portul ucrainean Odesa.

Nava, care navighează sub pavilion liberian, aparține companiei germane Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG, cu sediul în Hamburg-Altona.

În urma atacului, un incendiu a izbucnit la bord, iar mai multe sisteme tehnice au cedat. Cargoul a rămas fără capacitatea de a manevra, în timp ce echipajul încerca să gestioneze situația.

Echipajul a scăpat nevătămat

La bordul navei se aflau 11 membri ai echipajului. Potrivit informațiilor disponibile, niciunul dintre aceștia nu este cetățean german, iar toți au fost evacuați în siguranță, fără să fie răniți.

BILD mai relatează că, în timpul operațiunii de evacuare, cargoul ar fi fost atacat din nou de drone.

Rusia confirmă loviturile din Marea Neagră

Ministerul rus al Apărării a confirmat, printr-un mesaj publicat pe Telegram, desfășurarea unor atacuri asupra a două nave de marfă în Marea Neagră, la sud și est de Odesa.

Potrivit autorităților ruse, cele două cargouri transportau echipamente militare.

Conform BILD, cea de-a doua navă vizată este cargoul de cereale „Mera Queen”, care navighează sub pavilionul Guineei-Bissau. În urma atacului, un membru al echipajului și-ar fi pierdut viața.

Alte companii germane, afectate de războiul din Ucraina

Publicația germană amintește că atacurile rusești au vizat anterior și depozite din Ucraina în care erau stocate produse ale unor companii germane.

Printre firmele afectate se numără producătorul de echipamente sportive Puma, grupul tehnologic Bosch și producătorul de lubrifianți Liqui Moly.

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