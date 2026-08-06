Rusia lovește o navă germană în Marea Neagră. Atacul care ridică tensiunile la un nou nivel

Publicat 6 aug. 2026, 21:26 Sursă Bild

O navă de marfă deținută de o companie germană a fost atacată de drone rusești în Marea Neagră, în apropiere de Odesa. În urma loviturilor, la bord a izbucnit un incendiu, iar mai multe sisteme tehnice au fost scoase din funcțiune, lăsând cargoul fără posibilitatea de a manevra.

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