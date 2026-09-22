Scandal după moartea lui Dolly Parton: nepotul care i-a păzit averea, dat afară brusc. Acuzații grave

Bryan Seaver, nepotul lui Dolly Parton și fost șef al securității proprietăților sale, susține că a fost înlăturat abuziv după moartea cântăreței.
La mai puțin de o lună de la moartea lui Dolly Parton, administrarea averii celebrei artiste country pare să fi devenit subiectul unui conflict. Bryan Seaver, nepotul cântăreței și omul care a coordonat securitatea familiei timp de peste două decenii, afirmă că a fost scos brusc din funcție, alături de angajații firmelor sale.
Potrivit informațiilor publicate de TMZ, Seaver a primit pe 16 septembrie o notificare prin care era informat că serviciile sale și ale echipelor de pază nu mai sunt necesare la proprietățile asociate cu numele lui Dolly Parton. Decizia ar fi intrat în vigoare imediat.
Gardienii din echipa lui Seaver ar fi fost înlocuiți la reședința principală a artistei din Nashville, dar și la muzeul, locuința din centrul orașului și depozitul acesteia.
Nepotul artistei vorbește despre „rea-credință”
Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, sora mai mică a artistei, a fost cel care a transmis public anunțul morții lui Dolly Parton, în numele familiei. El ar fi preluat responsabilitatea securității de la tatăl său, Larry Seaver, și ar fi deținut această funcție de peste 20 de ani.
Într-o poziție transmisă către TMZ, Seaver și oamenii din echipa sa s-au declarat surprinși de măsură. Acesta i-a indicat pe managerul de lungă durată al artistei, Danny Nozell, și pe reprezentanții Pinnacle Bank, instituție implicată în administrarea trustului, drept persoane sau entități implicate în noua structură de gestionare a bunurilor.
„Rămânem hotărâți să respectăm ultima dorință a ei, aceea de a-i proteja familia”, a transmis Seaver, adăugând că nu va accepta să fie intimidat de persoane despre care crede că acționează „cu rea-credință” și urmăresc să obțină beneficii din moștenirea artistei. Afirmațiile reprezintă poziția lui Seaver; până acum, motivul concret al înlocuirii sale nu a fost făcut public.
Ce se știe despre trustul DP Dean
În notificarea de încetare a colaborării, citată de TMZ, se arată că proprietățile și interesele profesionale ale lui Dolly Parton sunt gestionate prin DP Dean Trust, un trust privat creat înainte de decesul cântăreței.
Documentul ar preciza totodată că îndepărtarea lui Bryan Seaver din activitatea de securitate nu îi afectează interesul personal în trust. Cu alte cuvinte, el nu mai coordonează paza proprietăților, însă statutul său în raport cu structura succesorală ar rămâne neschimbat.
Dolly Parton a murit la 80 de ani
Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o luptă scurtă cu cancerul. Artista fusese internată cu patru zile înainte într-un spital din Nashville, iar tipul bolii nu a fost comunicat public.
Bryan Seaver a anunțat atunci decesul printr-un mesaj video publicat pe conturile de social media ale artistei. În intervenția sa, el a spus că Dolly Parton îi ceruse cu ani în urmă să fie cel care va transmite lumii vestea, atunci când acel moment va veni.
Interpreta hiturilor „Jolene” și „9 to 5” a fost înmormântată la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum din Nashville, alături de soțul său, Carl Dean, decedat în martie 2025, după aproximativ 60 de ani de căsnicie.