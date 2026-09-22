Încă șapte rețineri după violențele de la protestul din Piața Victoriei. 29 de percheziții în 16 județe

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat, marți, reținerea a încă șapte persoane în dosarul privind incidentele violente produse la protestul din Piața Victoriei, organizat în urmă cu o săptămână.
Noile măsuri au fost dispuse după o amplă acțiune a anchetatorilor, care au efectuat 29 de percheziții domiciliare în 16 județe. În urma descinderilor, 30 de persoane au fost duse la audieri pentru clarificarea implicării lor în evenimentele din 15 septembrie.
Dosarul penal vizează, în total, 40 de persoane și este instrumentat pentru acuzații de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe.
Cinci persoane, arestate preventiv
În același dosar, instanțele au decis săptămâna trecută arestarea preventivă a cinci persoane. Alte cinci persoane au fost plasate în arest la domiciliu.
Anchetatorii verifică modul în care au izbucnit violențele în timpul protestului din Piața Victoriei și identifică persoanele care ar fi participat la agresiunile îndreptate împotriva jandarmilor și a altor persoane aflate în zonă.
Potrivit Poliției Capitalei, o parte dintre participanți ar fi amenințat și agresat forțele de ordine aflate în misiune. În timpul incidentelor, spre jandarmi ar fi fost aruncate borduri, sticle, garduri metalice și materiale pirotehnice.
Polițiștii susțin că unii dintre manifestanți ar fi devenit agresivi fizic, folosind pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte, pentru a lovi mai mulți jandarmi.
De asemenea, anchetatorii verifică și agresarea a doi angajați ai unui trust media, care ar fi fost victime ale unor acte de violență în timpul protestului.
La finalul manifestației, Jandarmeria a transmis că 47 de persoane au fost conduse la sediile Poliției pentru verificări și pentru documentarea faptelor. La acel moment, șase persoane au fost reținute.
Pe latura contravențională, autoritățile anunțaseră aplicarea a 24 de sancțiuni, cu o valoare totală de 46.000 de lei.