Încă șapte rețineri după violențele de la protestul din Piața Victoriei. 29 de percheziții în 16 județe

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 17:04

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat, marți, reținerea a încă șapte persoane în dosarul privind incidentele violente produse la protestul din Piața Victoriei, organizat în urmă cu o săptămână.

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