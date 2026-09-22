De ce vor suna toate clopotele bisericilor din Franța timp de șapte minute. Momentul special pregătit

Un moment neobișnuit va avea loc vineri dimineață în Franța. Clopotele bisericilor catolice din întreaga țară vor răsuna simultan timp de șapte minute, într-un gest simbolic dedicat sosirii Papei Leon al XIV-lea.
Clopotele vor începe să bată la ora locală 10:00, respectiv 11:00, ora României, chiar în momentul în care suveranul pontif este așteptat să ajungă pe aeroportul Paris-Orly.
Inițiativa reprezintă o excepție de la practicile și tradițiile obișnuite privind folosirea clopotelor bisericilor din Franța, arată Le Figaro. Organizatorii au descris momentul drept un gest simplu, dar cu puternică valoare simbolică.
Clopotele vor răsuna simultan în toată Franța
Potrivit programului oficial al vizitei papale, clopotele vor suna „la unison” în bisericile din întreaga țară.
Prin acest gest, organizatorii își propun să le ofere catolicilor, dar și celorlalți francezi, posibilitatea de a marca sosirea Papei Leon al XIV-lea și începutul vizitei sale apostolice, indiferent de locul în care se află.
Cele șapte minute de clopot vor marca astfel debutul primei vizite oficiale a lui Leon al XIV-lea în Franța de la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice.
Un nou moment de clopot, programat la Paris
Clopotele vor răsuna din nou în capitala Franței în aceeași zi, însă de această dată în momentul în care papa va traversa străzile Parisului.
La ora locală 17:00, respectiv 18:00 în România, Papa Leon al XIV-lea va parcurge cu papamobilul un traseu de aproximativ 2,5 kilometri, între biserica Notre-Dame des Champs și piața Saint-Michel.
Momentul face parte dintr-un program extrem de aglomerat pentru prima zi a vizitei.
După aterizarea pe aeroportul Paris-Orly, suveranul pontif este așteptat la Palatul Élysée, unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron. Papa urmează să se adreseze apoi autorităților franceze, reprezentanților societății civile și corpului diplomatic.
Programul va continua la sediul UNESCO și la Catedrala Notre-Dame de Paris. Seara, Papa Leon al XIV-lea va ajunge la Stade de France, în Saint-Denis, unde este programat un priveghi de rugăciune alături de aproximativ 80.000 de tineri.
Papa Leon al XIV-lea rămâne în Franța până pe 28 septembrie
Vizita suveranului pontif nu se va limita la Paris. Papa Leon al XIV-lea va rămâne în Franța până luni, 28 septembrie, și va ajunge și la Lourdes și Metz.
Unul dintre cele mai importante evenimente de la Paris este liturghia programată sâmbătă, 26 septembrie, în Place de la Concorde. Potrivit arhiepiscopului Parisului, Laurent Ulrich, aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la eveniment.
O altă liturghie este programată duminică, 27 septembrie, la Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din Franța.
Vizita Papei Leon al XIV-lea este astfel așteptată să atragă sute de mii de credincioși din întreaga Franță, iar sunetul simultan al clopotelor va marca, în mod simbolic, începutul acestui eveniment religios.