Vaticanul declară schismă: Papa Leon al XIV-lea, în fața primei mari crize a pontificatului

Sfântul Scaun a anunțat oficial ruptura cu Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX), o mișcare catolică tradiționalistă cu sute de mii de credincioși în întreaga lume, după ce gruparea a hirotonit patru noi episcopi fără aprobarea papei. Decizia, luată la începutul lunii iulie, marchează cea mai serioasă provocare pentru Papa Leon al XIV-lea de la alegerea sa, în urmă cu puțin peste un an.
Ce s-a întâmplat
SSPX a organizat, la sediul său internațional de la Écône, în Elveția, o ceremonie de hirotonire episcopală la care au participat aproximativ 16.500 de persoane. Gestul a fost anunțat public încă din februarie, ceea ce a lăsat luni întregi la dispoziția Vaticanului pentru a încerca o soluție de compromis. Papa Leon i-a scris personal superiorului general al societății, preotul Davide Pagliarani, cerându-i să renunțe la plan și avertizându-l că ruperea „veșmântului fără cusătură al lui Hristos” reprezintă un păcat de o gravitate extremă.
Apelul nu a avut efect. A doua zi după ceremonie, cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefectul Dicasterului pentru Doctrina Credinței, a semnat decretul prin care cei șase episcopi implicați — cei patru nou-hirotoniți, plus alți doi — au fost declarați excomunicați automat, ca urmare a comiterii unui act de natură schismatică.
O poveste care se repetă
Nu este prima dată când SSPX intră în conflict deschis cu Roma. Societatea a fost fondată în 1970, la scurt timp după Conciliul Vatican II, de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre, ca reacție la reformele liturgice și doctrinare adoptate atunci — între altele, renunțarea la exclusivitatea limbii latine în liturghie. În 1988, Lefebvre a hirotonit el însuși episcopi fără mandat papal, gest care a dus la excomunicarea sa de către Ioan Paul al II-lea. Benedict al XVI-lea a ridicat ulterior acele excomunicări, într-un efort de reconciliere care nu a dus însă la o revenire completă a societății în comuniune deplină cu Biserica Catolică.
Astăzi, SSPX susține că numără câteva sute de preoți și aproape jumătate de milion de credincioși la nivel mondial, cu baze puternice în Franța și Statele Unite, deși aceste cifre sunt greu de verificat independent.
Miza pentru Papa Leon
De la alegerea sa, în mai anul trecut — primul papă originar din America de Nord — Leon al XIV-lea a făcut din unitatea Bisericii un obiectiv central, încercând să atenueze tensiunile acumulate cu aripa tradiționalistă în timpul pontificatului predecesorului său, Papa Francisc. Actuala ruptură arată însă cât de fragil rămâne acest echilibru: printre participanții la ceremonia de la Écône s-au numărat și reprezentanți ai unor formațiuni politice de extremă dreapta din Europa, ceea ce a adăugat o dimensiune politică sensibilă unui conflict deja delicat din punct de vedere doctrinar.
Vaticanul a lăsat, totuși, ușa întredeschisă. În comunicatele oficiale se insistă asupra faptului că dialogul rămâne posibil, iar excomunicarea afectează direct doar episcopii implicați, nu automat pe toți membrii sau simpatizanții societății.