Vaticanul declară schismă: Papa Leon al XIV-lea, în fața primei mari crize a pontificatului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:24

Sfântul Scaun a anunțat oficial ruptura cu Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX), o mișcare catolică tradiționalistă cu sute de mii de credincioși în întreaga lume, după ce gruparea a hirotonit patru noi episcopi fără aprobarea papei. Decizia, luată la începutul lunii iulie, marchează cea mai serioasă provocare pentru Papa Leon al XIV-lea de la alegerea sa, în urmă cu puțin peste un an.

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