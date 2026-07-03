16 frați salvați dintr-o casă a groazei. Copiii au fost ținuți izolați aproape patru ani, iar unii nu știau nici măcar să vorbească

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 09:14

Un caz șocant de abuz și neglijență a fost descoperit în statul american Ohio, unde 16 copii din aceeași familie au fost salvați dintr-o locuință în care trăiau în condiții inumane. Potrivit autorităților, minorii ar fi fost ținuți aproape patru ani într-o singură încăpere, iar unii dintre ei nu își puteau spune nici numele sau nu învățaseră să vorbească. Patru membri ai familiei au fost arestați și sunt cercetați penal.

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