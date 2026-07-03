16 frați salvați dintr-o casă a groazei. Copiii au fost ținuți izolați aproape patru ani, iar unii nu știau nici măcar să vorbească

Un caz șocant de abuz și neglijență a fost descoperit în statul american Ohio, unde 16 copii din aceeași familie au fost salvați dintr-o locuință în care trăiau în condiții inumane. Potrivit autorităților, minorii ar fi fost ținuți aproape patru ani într-o singură încăpere, iar unii dintre ei nu își puteau spune nici numele sau nu învățaseră să vorbească. Patru membri ai familiei au fost arestați și sunt cercetați penal.
Descoperire cutremurătoare într-o locuință din Ohio
Intervenția autorităților a avut loc în localitatea Hamden, o zonă rurală din statul Ohio, în urma unei anchete privind suspiciuni de abuz și neglijare a copiilor.
La fața locului, anchetatorii au găsit 16 frați, cu vârste cuprinse între un an și 18 ani, care trăiau în condiții extrem de precare. Potrivit investigației, majoritatea copiilor ar fi fost ținuți într-o cameră de aproximativ 4 metri pe 4 metri, unde și-au petrecut cea mai mare parte a ultimilor patru ani.
Unii copii nu știau să vorbească sau să își spună numele
Autoritățile americane au declarat că situația descoperită este una dintre cele mai grave întâlnite în ultimii ani.
Mai mulți dintre copii prezentau întârzieri severe în dezvoltare, iar unii nu învățaseră nici măcar să vorbească sau să își spună propriul nume. De asemenea, o parte dintre minori au fost transportați la spital, fiind într-o stare gravă și necesitând îngrijiri medicale urgente.
Procurorii susțin că intervenția a avut loc la limită.
„Dacă am fi întârziat încă 24 de ore, exista o probabilitate foarte mare să avem unul sau mai multe decese”, au transmis reprezentanții anchetei.
Condiții descrise drept „de neconceput”
Anchetatorii au caracterizat locuința drept un mediu extrem de insalubru, cu un nivel ridicat de murdărie, bacterii și excremente.
Șeriful comitatului Vinton a declarat că scena întâlnită i-a șocat chiar și pe polițiștii cu experiență.
Potrivit acestuia, condițiile în care erau ținuți copiii erau mai rele decât cele în care sunt adăpostite animalele din ferme, iar locuința reprezenta un risc major pentru sănătatea și viața minorilor.
Părinții și bunicii copiilor, arestați
În urma descoperirii, autoritățile i-au arestat pe părinții copiilor, Gary Siders Jr. și Elizabeth Siders, precum și pe bunicii acestora, Gary Siders Sr. și Christina Siders.
Cei patru au fost inculpați pentru numeroase infracțiuni privind punerea în pericol a minorilor și urmează să răspundă în fața instanței.
Investigațiile au scos la iveală faptul că familia s-a mutat în mai multe comitate din Ohio încă din anul 2008 și ar fi evitat în tot acest timp contactul cu instituțiile statului. Potrivit anchetatorilor, copiii nu figurau în evidențe medicale sau administrative, ceea ce a îngreunat identificarea situației în care se aflau.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga perioadă în care copiii au fost supuși abuzurilor și dacă mai există persoane care au avut cunoștință despre situația lor fără să o raporteze.