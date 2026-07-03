Franța pregătește interzicerea țigărilor pentru generațiile tinere. Măsura vizează persoanele născute după 2009

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 09:49

Franța analizează o măsură radicală în lupta împotriva fumatului, care ar putea schimba complet viitorul consumului de tutun. Autoritățile propun interzicerea vânzării țigărilor către persoanele născute după anul 2009, în cadrul unui plan amplu destinat creării unei „generații fără tutun”. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă de prevenție și reducere a costurilor din sistemul public de sănătate.

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