Franța pregătește interzicerea țigărilor pentru generațiile tinere. Măsura vizează persoanele născute după 2009

Franța analizează o măsură radicală în lupta împotriva fumatului, care ar putea schimba complet viitorul consumului de tutun. Autoritățile propun interzicerea vânzării țigărilor către persoanele născute după anul 2009, în cadrul unui plan amplu destinat creării unei „generații fără tutun”. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă de prevenție și reducere a costurilor din sistemul public de sănătate.
Franța vrea să elimine treptat consumul de tutun
Propunerea apare în raportul anual privind cheltuielile și veniturile publicat de sistemul francez de asigurări de sănătate (Assurance Maladie), document care stă la baza viitoarelor dezbateri privind bugetul de stat, arată Le Figaro.
Potrivit planului, persoanele născute după anul 2009 nu ar mai putea cumpăra legal țigări, indiferent de vârsta pe care o vor avea în viitor. Scopul este reducerea treptată a numărului de fumători și protejarea noilor generații de efectele consumului de tutun.
Model inspirat de Marea Britanie
Reprezentanții sistemului francez de sănătate amintesc că Marea Britanie a adoptat deja o legislație similară, devenind una dintre primele țări din lume care încearcă să elimine treptat accesul la produsele din tutun pentru generațiile tinere.
Directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din Franța, Thomas Fatôme, consideră că nu există motive pentru care Franța să nu urmeze același exemplu, în condițiile în care măsurile actuale - precum avertismentele de pe pachetele de țigări și majorarea accizelor - nu au redus suficient consumul de tutun.
Noi măsuri pentru alimentație și prevenție
Raportul propune și alte schimbări importante în domeniul sănătății publice.
Printre acestea se numără obligativitatea afișării sistemului Nutri-Score pe produsele alimentare ambalate, dar și introducerea unor informații suplimentare privind gradul de procesare al alimentelor, astfel încât consumatorii să poată face alegeri mai informate.
Oficialii susțin că prevenția trebuie să devină principala direcție a politicilor sanitare în următorii ani, atât pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cât și pentru reducerea cheltuielilor publice.
Deficitul sistemului de sănătate, în continuă creștere
Autoritățile franceze avertizează că sistemul național de asigurări de sănătate se confruntă cu un deficit tot mai mare.
Estimările arată că acesta ar putea ajunge la 13,8 miliarde de euro în 2026, să crească la 15 miliarde de euro în 2027 și să depășească 17 miliarde de euro până în 2029.
În acest context, măsurile propuse ar putea aduce economii anuale de aproximativ 3,9 miliarde de euro, contribuind la menținerea sustenabilității sistemului de sănătate până în anul 2030.
Dacă proiectul va fi adoptat, Franța ar deveni una dintre puținele țări care introduc o interdicție permanentă privind achiziționarea produselor din tutun pentru generațiile tinere.