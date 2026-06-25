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Extern· 1 min citire
Țigările se scumpesc în Bulgaria. Românii de la graniță, afectați de majorările treptate ale accizei
Țigări
Guvernul de la Sofia a aprobat o nouă rundă de majorări ale accizei la produsele din tutun, care va intra în vigoare începând cu 1 august 2026.
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