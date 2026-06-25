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Țigările se scumpesc în Bulgaria. Românii de la graniță, afectați de majorările treptate ale accizei

Țigări

Țigări

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:31

Guvernul de la Sofia a aprobat o nouă rundă de majorări ale accizei la produsele din tutun, care va intra în vigoare începând cu 1 august 2026.

Măsura face parte din prognoza bugetară a Ministerului Finanțelor bulgăresc pentru următorii trei ani și se înscrie într-un pachet mai amplu de creștere a veniturilor la bugetul de stat.

Decizia îi vizează indirect și pe românii care locuiesc în apropierea graniței și obișnuiesc să cumpere țigări din Bulgaria, unde un pachet poate fi în prezent mai ieftin cu până la 10–11 lei față de România.

Calendarul majorării accizei la tutun în Bulgaria

Creșterile de preț vor fi aplicate în trei etape:

  • 1 august 2026 – prima majorare, estimată la 13 eurocenți per pachet

  • Martie 2027 – a doua creștere, de 12 eurocenți per pachet

  • Ianuarie 2028 – ultima majorare prevăzută, tot de 12 eurocenți per pachet

În total, prețul unui pachet de țigări în Bulgaria ar urma să crească cu aproximativ 37 de eurocenți față de nivelul actual, pe parcursul a doi ani și jumătate.

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