Vot controversat la Bruxelles: Diana Șoșoacă a refuzat să condamne incursiunile cu drone ale Rusiei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 16:07

Parlamentul European a adoptat o rezoluție de condamnare a acțiunilor provocatoare și a incursiunilor cu drone ale Rusiei în spațiul aerian al României, al statelor baltice și al Finlandei. Documentul, care califică acțiunile Moscovei drept inacceptabile, a fost aprobat cu o majoritate largă, înregistrând 412 voturi pentru, 63 împotrivă și 53 de abțineri.

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