Prima condamnare pentru spionaj chinez în Marea Britanie. Doi bărbați au primit ani grei de închisoare

Doi bărbați au fost condamnați joi la închisoare în Marea Britanie, după ce au fost găsiți vinovați de spionaj în favoarea Hong Kongului și, implicit, a Chinei. Unul dintre ei a fost angajat al UK Border Force.
Cei doi sunt Chung Biu „Bill” Yuen, în vârstă de 66 de ani, și Chi Leung „Peter” Wai, în vârstă de 41 de ani. Ambii au dublă cetățenie, chineză și britanică. Cazul este considerat unul istoric, fiind prima condamnare pentru spionaj chinez în Marea Britanie, scrie Reuters.
Ce acuzații au fost aduse celor doi bărbați
Cei doi au fost condamnați pentru asistarea unui serviciu de informații străin. Potrivit instanței, ei au desfășurat activități de supraveghere asupra unor dizidenți pro-democrație stabiliți în Regatul Unit. Activitățile ar fi avut loc între decembrie 2023 și mai 2024. Persoanele vizate erau critici ai autorităților din Hong Kong și China. În plus, Chi Leung „Peter” Wai a fost condamnat și pentru abuz în serviciu. Acesta a folosit ilegal baza de date a Ministerului de Interne pentru a obține informații sensibile despre persoanele monitorizate.
Verdictul a fost pronunțat la tribunalul londonez Old Bailey. Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a vorbit despre gravitatea amenințărilor venite din partea ingerințelor statelor străine. Aceasta a arătat că spionajul modern nu mai înseamnă doar furt de secrete militare sau guvernamentale. El poate include și intimidarea, supravegherea și hărțuirea dizidenților politici. Chung Biu „Bill” Yuen a fost condamnat la opt ani de închisoare. Chi Leung „Peter” Wai a primit o pedeapsă de zece ani.
Reacții după condamnarea celor doi
Comandantul Helen Flanagan, șefa unității de combatere a terorismului din Londra, a descris activitatea celor doi drept „profund alarmantă”. Ea a subliniat că victimele erau activiști pașnici, protejați de legile britanice. De cealaltă parte, Ambasada Chinei la Londra a respins acuzațiile. Reprezentanții ambasadei au catalogat procesul drept o „manevră politică” și un abuz al legislației britanice.
Cazul readuce în atenție problema securității naționale și a protejării refugiaților politici în statele occidentale. Autoritățile britanice avertizează că ingerințele străine devin tot mai sofisticate și mai greu de depistat. În acest context, oficialii spun că sunt necesare măsuri ferme și bine coordonate pentru a proteja persoanele aflate pe teritoriul Regatului Unit.