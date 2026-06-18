Prima condamnare pentru spionaj chinez în Marea Britanie. Doi bărbați au primit ani grei de închisoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:14

Doi bărbați au fost condamnați joi la închisoare în Marea Britanie, după ce au fost găsiți vinovați de spionaj în favoarea Hong Kongului și, implicit, a Chinei. Unul dintre ei a fost angajat al UK Border Force.

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