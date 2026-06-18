Situație critică la VW: De ce a decis gigantul auto să renunțe la 50.000 de angajați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 16:25

Concedieri masive confirmate la Volkswagen. Directorul general Oliver Blume a anunțat că grupul va reduce personalul cu 50.000 de posturi în următorii patru ani, confirmând oficial scenariul vehiculat de mass-media încă din primăvară.

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