Situație critică la VW: De ce a decis gigantul auto să renunțe la 50.000 de angajați

Concedieri masive confirmate la Volkswagen. Directorul general Oliver Blume a anunțat că grupul va reduce personalul cu 50.000 de posturi în următorii patru ani, confirmând oficial scenariul vehiculat de mass-media încă din primăvară.
Apusul unui model de succes: Avertismentul dur al șefului Volkswagen
Condițiile din industria auto s-au degradat accelerat pe parcursul anului 2026, forțând măsuri fără precedent la vârful celui mai mare producător auto european. Citat de Agerpres și Economedia, directorul general Oliver Blume le-a descris acționarilor situația actuală ca fiind una „tensionată și dificilă”. Mesajul său a fost un semnal de alarmă categoric cu privire la viitorul gigantului german: „Modelul nostru de afaceri, care a avut succes timp de decenii, nu mai funcționează astăzi. Trebuie să-l dezvoltăm”, a punctat liderul grupului.
Strategia 2030: Obiective financiare ambițioase și pariul pe ID. Polo
Pentru a naviga prin această criză, constructorul din Wolfsburg mizează pe o nouă strategie pe termen lung. Planul până în anul 2030 are ca obiectiv transformarea grupului în „cel mai atractiv producător auto din lume”, țintind o marjă de exploatare solidă, situată între 8% și 10%.
Din punct de vedere al produselor, Oliver Blume susține că marca este deja pe drumul cel bun și că se află „din nou în fața concurenței”. Principalul argument în acest sens este lansarea noului model electric subcompact ID. Polo, care a devenit recent disponibil pentru comenzi inclusiv pe piața din România, fiind cel mai accesibil vehicul electric din gama germanilor.
Calendarul disponibilizărilor: Valul de concedieri începe chiar din acest an
Dincolo de optimismul tehnologic, redresarea financiară presupune costuri sociale uriașe. Din totalul celor 50.000 de posturi vizate la nivel de grup, numai la marca principală Volkswagen vor fi eliminați 35.000 de angajați până la sfârșitul deceniului. Restructurarea se desfășoară într-un ritm alert: până la finalul acestui an vor fi disponibilizate primele 19.000 de persoane, în contextul în care compania a convenit deja 28.000 de plecări voluntare.
Scăderi masive de producție în Europa și China
Pe lângă reducerea personalului, Volkswagen își reconfigurează drastic și capacitățile industriale. Deși costurile de fabricație la uzinele din Germania au scăzut cu peste 20% pe parcursul anului trecut, Blume își menține ferm intenția de a reduce producția.
Până în 2030, capacitatea fabricilor europene va fi diminuată cu încă 500.000 de vehicule, o măsură care se adaugă tăierii de un milion de unități deja convenită pentru anul 2028. O reducere similară este programată și pentru subsidiarele din China, ceea ce va duce la o scădere totală de încă un milion de mașini la nivel global până la sfârșitul deceniului. Primele efecte se resimt deja în Germania, unde activitatea fabricii din Osnabrück a fost deja redusă, pe fondul incertitudinilor majore legate de viitorul acestei unități de producție.
Această repliere strategică vine în contextul în care consiliul de administrație al Volkswagen AG estimează că piața globală pentru vehicule noi se va contracta puternic, urmând să scadă sub pragul de 21 de milioane de unități. Ca urmare, grupul își va ajusta din mers toate planurile de business pentru a supraviețui în noua realitate economică.