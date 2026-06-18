Summit cheie la Bruxelles: Consiliul European ar urma să condamne prăbușirea dronei rusești la Galați

Războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și competitivitatea economică în fața Chinei sunt prioritățile de pe agenda summitului UE de joi și vineri. POLITICO notează că liderii europeni se confruntă la Bruxelles cu o listă extinsă de provocări, care include negocierea bugetului multianual, reforma sistemului de migrație, apărarea comună și combaterea rețelelor de narcotice.
Agenda reuniunii de joi și vineri a Consiliului European este atât de încărcată, încât președintele instituției, António Costa, a fost nevoit să își încalce propria regulă de a limita summiturile la o singură zi. Presiunea este uriașă, iar ritmul diplomatic este alert, mulți dintre șefii de stat și de guvern sosind la Bruxelles direct de la summitul G7 organizat în Franța.
Lucrările debutează joi, la ora 18:00, cu discursurile președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Ulterior, în cadrul cinei oficiale, liderii vor aborda „dezechilibrele macroeconomice globale” – o formulă diplomatică prin care POLITICO traduce, de fapt, marea vulnerabilitate a Europei: dependența economică excesivă de o Chină din ce în ce mai ostilă.
Patru mari dosare strategice vor defini discuțiile din aceste două zile.
Conflictul comercial cu Beijingul: Diplomația bâtei ascunse
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, alături de șeful său de cabinet, Björn Seibert, conduc ofensiva pentru adoptarea unei linii dure în fața practicilor comerciale neloiale ale Chinei. Bruxelles-ul se teme că industriile europene vor pierde definitiv teren în fața gigantului asiatic. Von der Leyen caută sprijin politic pentru a investiga dumpingul produselor chinezești ieftine, care sufocă producătorii locali, și propune un „instrument împotriva supracapacității” menit să blocheze firmele masiv subvenționate de statul chinez în sectoare strategice.
Cu toate acestea, oficialii europeni acționează cu prudență. Sub protecția anonimatului, mai mulți diplomați au recunoscut că nimeni nu își dorește un război comercial deschis. În fond, UE rămâne cea mai mare piață de export a Chinei (cu schimburi de 560 de miliarde de dolari în 2025), iar industria europeană depinde încă de materiile prime și componentele asiatice. Strategia Bruxelles-ului este mai degrabă una de descurajare: arătând că deține arme comerciale punitive, UE speră să determine Beijingul să își corecteze comportamentul de la sine.
Cum să devenim competitivi: Planul „O singură Europă, o singură piață”
Pe lângă frânarea rivalilor externi, Uniunea Europeană trebuie să își resusciteze propria capacitate de producție. Liderii vor dezbate o reformă profundă a pieței unice, creată în anii '90 pentru a asigura libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor. Astăzi, acest motor economic este blocat într-o rețea densă de reguli birocratice care cresc costurile companiilor și frânează comerțul transfrontalier.
Cina de joi va fi cadrul în care statele membre își vor vărsa nemulțumirile față de reglementările excesive venite de la Bruxelles. Printre țintele preferate se numără Sistemul de comercializare a cotelor de emisii, considerat de industrie ca fiind imposibil de aplicat în contextul prețurilor mari la energie și al concurenței acerbe din SUA și China. Ministrul polonez pentru dereglementare, Maciej Berek, a sintetizat perfect această frustrare, avertizând instituțiile europene să nu mai emită reguli absurde pe care ulterior să fie obligate să le elimine prin campanii de debirocratizare.
Bătălia pentru cele 2 trilioane de euro și spectrul extremismului de la Paris
Ziua de vineri va fi dedicată negocierilor tensionate privind bugetul UE pe termen lung. Președinția cipriotă a Consiliului a propus o reducere modestă de 2% din fondul total de 2 trilioane de euro, însă această variantă nemulțumește pe toată lumea. Statele mari contributoare, în frunte cu Germania și Țările de Jos, cer tăieri masive la toate capitolele. De cealaltă parte, principalii beneficiari de fonduri europene, precum Polonia, Portugalia și Bulgaria, susțin propunerea Ciprului tocmai pentru că lasă intacte sumele destinate agriculturii și dezvoltării regionale.
Graba de a finaliza aceste negocieri este dictată și de calendarul electoral din Franța. Favorit în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, liderul naționalist Jordan Bardella a avertizat deja că va contesta actuala formă a bugetului UE, va tăia contribuția Parisului și va construi alianțe cu alte guverne suveraniste pentru a bloca mecanismele financiare actuale ale blocului comunitar.
O lume în război: De la dosarul iranian, la incidentul cu dronă din România
Securitatea globală va domina a doua parte a summitului. Liderii europeni trebuie să analizeze termenii acordului preliminar de pace dintre SUA și Iran și să gestioneze clivajele interne privind conflictul din Orientul Mijlociu. Încercările unor capitale europene de a impune sancțiuni împotriva miniștrilor israelieni și a comerțului cu coloniile din Cisiordania vor eșua cel mai probabil, Cehia anunțând deja că își va folosi dreptul de veto.
În privința războiului din Ucraina, Kievul presează pentru deschiderea de noi capitole oficiale de negociere pentru aderarea la UE. Demersul este crucial în condițiile în care președintele american Donald Trump încearcă să impună o înghețare a conflictului de-a lungul actualelor linii de front. În acest context, vocea Europei de Est devine tot mai vocală. Europarlamentarul polonez Andrzej Halicki (PPE) a cerut investiții masive în industria de apărare, extinderea programului de finanțare SAFE și crearea unei „umbrele nucleare europene” care să compenseze eventuala retragere a sprijinului american.
Relevanța amenințării rusești la granițele UE este confirmată și la nivel oficial: schița declarației comune a summitului, datată 16 iunie, conține un paragraf extrem de dur prin care Consiliul European „condamnă cu fermitate gravul incident din 29 mai 2026, în care o dronă rusă încărcată cu explozivi s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială din România”, recunoscând oficial vulnerabilitățile majore de pe flancul estic al Uniunii.