Summit cheie la Bruxelles: Consiliul European ar urma să condamne prăbușirea dronei rusești la Galați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 10:49

Războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și competitivitatea economică în fața Chinei sunt prioritățile de pe agenda summitului UE de joi și vineri. POLITICO notează că liderii europeni se confruntă la Bruxelles cu o listă extinsă de provocări, care include negocierea bugetului multianual, reforma sistemului de migrație, apărarea comună și combaterea rețelelor de narcotice.

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