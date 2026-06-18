Două tinere au murit după ce au fost trase în larg de maree, în timp ce dormeau pe o plajă din California

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:10

Două tinere au murit după ce au fost surprinse de maree în timp ce dormeau pe o plajă din California. Harshita Nair, în vârstă de 21 de ani, și Mahial Sran, în vârstă de 20 de ani, se aflau pe Panther Beach, în Santa Cruz, când apa a crescut rapid și le-a tras în larg.

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