Două tinere au murit după ce au fost trase în larg de maree, în timp ce dormeau pe o plajă din California

Două tinere au murit după ce au fost surprinse de maree în timp ce dormeau pe o plajă din California. Harshita Nair, în vârstă de 21 de ani, și Mahial Sran, în vârstă de 20 de ani, se aflau pe Panther Beach, în Santa Cruz, când apa a crescut rapid și le-a tras în larg.
Cele două tinere erau studente și proveneau din Fremont, zona Bay Area. Echipajele de intervenție au reușit să le scoată din apă, însă autoritățile au confirmat ulterior că ambele au murit. Incidentul s-a produs miercuri, 10 iunie, pe Panther Beach, în Santa Cruz. Potrivit căpitanului Kyle Breton, de la Santa Cruz County Volunteer Fire, mareea a crescut rapid și le-a surprins pe cele două tinere în timp ce se aflau pe plajă. Echipajele de intervenție au fost chemate la fața locului și au scos din apă ambele fete. Luni, 15 iunie, Biroul Șerifului din comitatul Santa Cruz a confirmat că Harshita Nair și Mahial Sran au decedat.
Tatăl uneia dintre tinere spune că este în stare de șoc
Tatăl Harshitei Nair, Ashok Nair, a declarat că nu știe exact ce s-a întâmplat și că este „încă în stare de șoc”. Moartea tinerei a provocat numeroase reacții de durere din partea celor care au cunoscut-o. În necrologul fiicei sale, Harshita Nair a fost descrisă ca fiind „cu adevărat plină de viață, radia energie, căldură și bucurie oriunde mergea”. Textul mai arată că „întotdeauna găsea o modalitate de a-i ridica pe ceilalți, de a le lumina ziua și de a-i face să se simtă văzuți și apreciați”.
Harshita Nair și Mahial Sran au urmat aceeași școală și au absolvit Washington High School, parte a districtului școlar Fremont Unified, în 2023. După liceu, ambele și-au continuat studiile universitare. Harshita Nair era studentă la drept la University of California, Berkeley. Mahial Sran studia sănătate publică la San Jose State University și lucra cu jumătate de normă ca vânzătoare la un outlet.
Comunitățile universitare au transmis mesaje de condoleanțe
Reprezentanții universităților la care studiau cele două tinere au transmis mesaje de condoleanțe după tragedie. „Am aflat cu o tristețe imensă că o studentă UC Berkeley, Harshita Nair, a murit”, a declarat purtătorul de cuvânt al UC Berkeley, Adam Ratliff. „Dorim să transmitem condoleanțe familiei și prietenilor acestei studente.”, a mai precizat acesta. Președinta corpului studențesc de la UC Berkeley, Abigail Verino, a spus că Nair era o „persoană extraordinară” care „întotdeauna făcea efortul să fie prezentă”. „Aș spune că era cineva care întruchipa ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate mai mare decât tine.”, a mai spus ea.
Purtătoarea de cuvânt a San Jose State, Michelle Smith McDonald, a transmis un mesaj după moartea lui Mahial Sran. „Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe tuturor celor afectați de această pierdere tragică. Întreaga comunitate SJSU împărtășește durerea resimțită de cei care au iubit-o și au avut grijă de ea.”, a conchis ea. Raj Salwan, primarul orașului Fremont, a adus un omagiu celor două tinere, despre care a scris că aveau „vieți pline de promisiune abia începeau”. „Cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familiile, prietenii, colegii și toți cei care plâng această pierdere de neimaginat.”, a mai precizat el.